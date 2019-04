Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando el Gran Premio de Azernainyan este fin de semana. Televisa Fox Sport. OCUPAR: Nada hace pensar ahora que el zarateño Julian Molina compre un auto para correr en la alta competencia que de llegar a ocupar una butaca será desde su condición de piloto invitado. PODIO: Otro buen trabajo para los hermanos Emma en la categoría Rally Mar y Sierra en el escenario de Gral. Las Heras donde tanto Gerardo y Gustavo hicieron podio una vez más. NAVEGANTES: Claro que Victor Amaranto como Alejandro Ferraro como navegantes fueron partícipe de este podio de los hermanos Emma donde los representantes de Campana siguen sumando muy buenos resultados desde esa condición que tan importante son en cada carrera. COPA R F: Esta especialidad del karting está llevando adelante otra carrera del campeonato con todas sus clases en el Kartódromo Argentino dentro del predio del autódromo capitalino. Desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. MOTOS: Un nuevo grupo de motos eléctricas acaban de ingresar al mercado local en la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson donde entusiasma ver a las mismas. SALIDA: Desde las 11 hs desde las puertas del Museo del Automóvil partirán con destino a Capilla del Señor donde se desarrollará un almuerzo de camaradería para los autos antiguos, cupecitas, de colección, motos y todos quienes son de la partida organizada por el club Manuel Iglesias. VENDER: La Cupecita de Oscar de Biase está a la venta donde el representante de Zárate tomó esta determinación dado que tiene en mente adquirir otro vehículo que ya tiene apalabrado. TRIUNFADORES: El TC Regional viene de correr en el autódromo de La Plata con sus tres clases donde los triunfadores fueron en la clase GTA: Julián Feijo en GTB: Maximiliano Di Maio y en los chasis: Mariano Dainotta. SEGUNDO: Por su parte Dario Laccette llegó segundo en la final de la Clase GTA con el Ford motorizado por Matías Guillen donde el zarateño sigue sumando puntos para el campeonato. GANAR: En la clase GTB del Regional el flaco y espigado piloto de Zárate Emilio Gobetto ganó su clase con el motor que se atiende con Matías Guillen y sigue en la punta del campeonato. PODER: En cuanto no fue el mejor fin de semana para Nicolás Laccette que no pudo estar como se deseaba en la final quedando en el puesto décimo octavo con el Ford. PRESENTAR: La baquet está en sus finales y pronto se podrá presentar en sociedad al menos cuando lo decía su dueño Mariano Rayna que desde hace tiempo que se trabaja en la misma. LEYENDA DEL TC: La categoría está realizando este fin de semana su presentación en el autódromo de Gualeguaychú con su parque de autos con tanta historia en el automovilismo argentino. CONFIRMAR: En extensa nota televisiva Juan Manuel Acosta confirmó que no va a volver a correr en los ciclomotores y que llegó el momento de su hijo Lisandro quien sera el protagonista y corra toda la temporada. Su papá lo dice! LLEGAR: La idea es poder correr toda la temporada en Karting el tema es que no llegan con los presupuestos para tal emprendimiento y parece que estar evaluando en el ambito familiar aguardar hasta el próximo campeonato con la tristeza que esto genera. FELICITAR: Llegaron a donde estaba el piloto para realizarle una nota televisiva y fueron recibidos por la suegra del mismo que amablemente saludo al notero y lo felicitó por tener al padre de camarógrafo quien se puso muy mal ante tal error cometido por la dama. Ay Mabel, Mabel! HABLAR: Allí habló Don Silvestre Gallo que contó su fin de semana en Arrecifes donde al hablar del resultado final de carrera llegó adelante de Muñoz lo que lo dejó conforme. ¡¡?? TRATAR: No es un buen momento para el robusto motorista de la calle Maipú que en las redes lo trataron mal y lo hicieron quedar de una manera difícil de demostrar lo contrario. La gente es mala y comenta! PELEAR: No fue ese fin de semana con la categoría Alma en La Plata el mejor momento dado que se peleó con su novia y ella dejó al piloto en el circuito y regresó con destino a su casa. Tomá vos!!! QUINTO: Decíamos que los chasis del Regional vienen de correr en La Plata y Gastón Fernandez quedó quinto en la final luego de un sábado para los lamentos. COMPLICAR: Ese sábado se complicó con el motor y no pudo clasificar y regresó a Campana pero a la noche lo desarmó y se decidió volver a La Plata y partió a las 4 de la mañana camino al Mouras. CAMBIAR: Esto terminó provocando cambiar de motorista dejando a Licalze y comenzando otra etapa con Leonardo Scocozza que le hará atención en pista algo que ellos necesitaban. PAPÁ: Para la próxima carrera de los chasis será con pilotos invitados y Gastón quiere que papá Rubén sea quien le corra el auto como ya sucedió el año pasado. El tema es que debe recuperarse de un brazo y confirmó que estará presente. Grande Pá! TURISMO ZONAL PISTA: Están arrancando el campeonato con sus dos clases en el autódromo de La Plata donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. EXPLICAR: En reciente nota televisiva Nestor Amarillo explicó porque no pudo llegar a correr en la categoría Alma con su socio y amigo Guillermo Fernandez con quien intentaron meterse en la alta competencia. GANADORES: La categoría Kart Plus desarrolló la segunda carrera del año donde los ganadores fueron Promocional: Matías Bogado. Potenciada: Marcelo Ferrand, Pre Juniors: Ayrton Chorne. Cajero Menores: Emiliano Falivene, Cajeros Mayores: Maximiliano Anselmo. Master A: Facundo Labraga. Master B: Gastón Gasperini y Master C: Namir Llanos. SIGUE: Fernando Moreno sigue participando en el campeonato 1/4 de Millas en el autódromo porteño con su auto con el cual ha logrado algunos buenos resultados lo que lo tiene motivado al piloto local. PROCAR: Nueva propuesta para la categoría este fin de semana con sus dos clases en el autódromo platense con otro parque de autos interesante. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. CONFIRMAR: Los dirigentes de la categoría Kart Plus confirmaron para el 5 de Mayo en el kartódromo de Zárate donde utilizaran el circuito número 9. ANIMARSE: El pibe con su corta edad Tobías Amarillo tiene su personalidad a la hora de hablar en los medios y acaba de decir que su papá lo reta cuando corre pero el no se anima subirse al karting para correr. Bravo el chiquilín! CONTENTO: Gonzalo Conti se muestra contento tras su debut en el automovilismo en la Clase 850 cc en Arrecifes pero su realidad aún no deja definir si podrá estar en la próxima competencia por este afamado tema de las cuestiones económicas. MOTOCROSS: La categoría está desarrollando su actividad este fin de semana en el circuito "Al Límite" de la vecina ciudad de Zárate para todas sus clases donde comienzan a las 10 hs. ENCUENTRO: Se viene el encuentro internacional a nuestra ciudad de las diferentes marcas de autos organizado por el Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias para el mes de Mayo. APOSTAR: Hernan Ferreyra desde su agencia de autos donde entre varias marcas se comercializa la marca Citroen sigue apostando al automovilismo donde uno de sus pilotos viene de haber podio. LUCIR: Nuevo encuentro vinculada al automovilismo en la cena del Club Arsenal donde una vez mas se lució Gustavo Ulrich con una comida que dejó conforme a los comenzales por lo exquisito de la misma. CHASIS: Mucho trabajo le espera a Diego Fangio que deberá meterle mano a los chasis de sus autos que se sumaron a la clase 850 cc para ver lo competitivo que exige la categoría los Fiat 600 de Silvestre Gallo y Juan Muñoz ya están en ese proceso. TALLER: En la propia empresa Carli Bava junto a su padre están armando su propio Taller para el armado de sus autos antiguos y de colección los cuales esperan encarar cuando tengan el lugar terminado. SEGURO: El debut televisivo del chico Fausto Ciaponi lo mostró tranquilo, seguro de lo que decía y contó su actividad en la categoría de los ciclomotores donde viene peleando el campeonato en su clase. SERA CIERTO?: Que el experimentado piloto de picadas Cristian Iglesias en el equipo dicen que debe dejar la alta competencia y dejar a su hijo que lo está desarrollando muy bien hasta aconsejado por sus amigos también.

Rincón Tuerca

