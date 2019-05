La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Paro de hoy con gran apoyo sindical







Adhieren a la convocatoria Transporte, estatales, docentes y Camioneros El paro nacional convocado por el Frente Sindical, que agrupa a diversas organizaciones sindicales, tendrá impacto por la adhesión de algunos gremios de transporte y también afectará los servicios. El viernes, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, junto a las dos CTA que dirigen Hugo Yasky y Pablo Micheli, anunciaron la medida de fuerza de hoy, a la que fueron adhiriendo distintos gremios. Según Sergio Palazzo, jefe de los bancarios, se tratan alrededor de 80 organizaciones sindicales. GREMIOS QUE ADHIEREN CAMIONEROS Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas (Fedecam) con Hugo Moyano a la cabeza, es uno de los convocantes a la medida. La adhesión del gremio se sentirá en la recolección de residuos, el transporte de caudales, combustibles, correo, aguas y gaseosas, entre otras. TRABAJADORES DEL ESTADO Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se suma al paro y movilización, por lo que la atención en algunas dependencias públicas se verá afectada. DOCENTES La Confederación Trabajadores de la Educación de la República (Ctera), UTE, SUTEBA y CONADU, se pliegan al paro por lo que no habrá clases en los establecimientos públicos. BANCOS La Asociación Bancaria, que dirige otro de los convocantes al paro, Sergio Palazzo, también se suma a la medida por lo que hoy no habrá bancos (ni el miércoles 1° por el feriado). HOSPITALES PÚBLICOS Sólo funcionarán servicios de guardia y se atenderán urgencias. ANSES Los trabajadores de ANSES nucleados en SECASFPI adhieren a la medida, por lo que el organismo adelantó la fecha de pagos a jubilados y pensionados. PORTUARIOS Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, también se pliegan. KIOSQUEROS La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) informó su adhesión a la medida por lo que no habrá carga de SUBE ni de celulares en los kioscos de todo el país durante los días 29 y 30 de abril. TRANSPORTE Colectivos: una fracción de la Unión Tranviarios Automotor decidió adherir al paro del martes 30. La Unión Ferroviaria (UF) Seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento, que dirige Rubén "Pollo" Sobrero es la única que hasta el momento adhirió a la medida. Por lo que se espera que el resto de los trenes tengan un normal funcionamiento. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce Pablo Biró, también se suma a la medida de fuerza. Las compañías como Aerolíneas Argentinas y LATAM ya anunciaron la reprogramación de sus vuelos. La Asociación Gremial Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), también llamada como "metrodele-gados" , se suman al paro y movilización, por lo que todas las líneas de subte y el premetro no funcionarán durante el martes





Paro de hoy con gran apoyo sindical

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: