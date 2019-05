La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Puerto Nuevo le ganó a Paraguayo y puso más de un pie en el Reducido









EL REDUCIDO YA TIENE TRES CLASIFICADOS Mientras Argentino de Merlo ya se coronó campeón y se ganó así el ascenso directo, el resto de los equipos de la categoría se ilusiona con el Reducido que dirimirá el segundo boleto a la Primera C. Y para ese octogonal ya hay tres equipos clasificados: Liniers, Real Pilar y Argentino de Rosario. Mientras que Claypole (que todavía no quedó libre) y Puerto Nuevo están prácticamente adentro. De hecho, si este jueves no gana Yupanqui, ambos habrán asegurado su clasificación. Este panorama quedó confirmado tras la 28ª fecha, que dejó los siguientes resultados: Liniers 2-1 Muñiz, Argentino de Rosario 2-1 Real Pilar, Juventud Unida 2-2 Claypole, Lugano 1-0 Atlas, Puerto Nuevo 3-0 Deportivo Paraguayo, Argentino de Merlo 1-2 Centro Español. La programación se cerrará el jueves con Yupanqui vs Central Ballester (15.30). En tanto, la fecha 29 tendrá los siguientes partidos: Real Pilar vs Puerto Nuevo (se jugaría el sábado 4 a las 15.30 horas), Deportivo Paraguayo vs Argentino de Merlo, Centro Español vs Juventud Unida, Atlas vs Liniers, Muñiz vs Argentino de Rosario, Central Ballester vs Lugano y Defensores de Cambaceres vs Yupanqui. Y quedará libre Claypole.

Se impuso 3-0 como local con goles de Orlando Sosa, Nazareno Gómez y Carlos Tapia. Aunque todavía no aseguró la plaza, debería ocurrir una catástrofe para que no clasifique al octogonal por el segundo ascenso. El fútbol, dicen, son momentos. Y este Puerto Nuevo puede dar fe de ello: después de cuatro derrotas consecutivas, su clasificación al Reducido parecía peligrar. De hecho, tras perder con Juventud Unida quedó en el 10º puesto, fuera de zona de ingreso al octogonal. Sin embargo, tres partidos después, el Auriazul tiene prácticamente asegurado su boleto para jugar por el segundo ascenso a la Primera C: las victorias en fila contra Claypole, Centro Español y Deportivo Paraguayo le han permitido llegar a los 39 puntos y consolidarse entre los equipos que aspiran a acompañar a Argentino de Merlo a la cuarta categoría del fútbol metropolitano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y si el Portuario no está clasificado ya es por apenas "un pelito". Con lo realizado hasta el momento y cuando todavía restan dos fechas para concluir el campeonato de la Primera D, lo peor que le puede suceder es terminar empatado en el noveno lugar y quedarse fuera del Reducido por diferencia de gol. De hecho, si Yupanqui no le gana el jueves a Central Ballester en el cierre de la 28ª jornada, el equipo de nuestra ciudad tendrá entonces garantizado su lugar al octogonal. En esta excelente posición quedó Puerto Nuevo después de vencer 3-0 como local a Deportivo Paraguayo en un partido que se disputó el domingo por la mañana en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Un encuentro en el que el Portuario volvió a mostrar confianza y seguridad en lo que está realizando dentro de la cancha, afianzando así la nueva idea táctica que impuso Carlos Pereyra para tratar de revertir aquella racha que había dejado al Auriazul fuera de la zona de clasificación al Reducido. Ese sistema con tres marcadores centrales y dos laterales volantes le permite cubrir de mejor manera su zona defensiva y, a su vez, también le da la oportunidad de atacar con más gente, porque tanto Colombano como Banegas realizan un trabajo muy intenso y se acoplan a la ofensiva. Y, justamente, en el ataque aparece la otra virtud de este momento de Puerto Nuevo: el desgaste que realiza Orlando Sosa ha liberado de esa responsabilidad a Nazareno Gómez y ambos se están complementando de gran manera, tal como sucedió en los primeros dos goles frente a Deportivo Paraguayo. De hecho, después de estar cuatro fechas sin convertir, el conjunto Portuario suma ahora siete goles en tres presentaciones. Son las principales virtudes que muestra hoy el equipo de nuestra ciudad, complementadas con el balance que brinda el "doble 5" y la amenaza de desequilibrio que es Ruiz por izquierda. Incluso, en la parte final del encuentro ante el Guaraní, con la ventaja 2-0 y un hombre más, este Puerto Nuevo mostró también que puede hacer circular el balón y encontrar espacios a partir de ello, su deuda pendiente en esta temporada. Por eso, en el barrio Don Francisco ya no sólo se ilusionan con el Reducido, sino que empiezan a soñar con ser protagonistas en ese octogonal que definirá el segundo ascenso a la Primera C. EL PARTIDO En la formación inicial, Carlos Pereyra presentó una única modificación: el regreso de Joaquín Montiel (purgó su sanción) en reemplazo del suspendido Lautaro Cuenos (cinco amarillas). Así, Redondo siguió como líbero y Aguirre en el "doble 5" junto a Peñalba. Y el arranque del juego fue típico de la divisional y del estado del campo de juego del Carlos Vallejos: mucha intensidad, mucha lucha y muchos bochazos largos. En ese aspecto, Puerto Nuevo tenía como principal misión controlar al gigante Javier Cermesoni. Y tratar de aprovechar lo que pudiera ganar el histórico Orlando Sosa. De entrada, la primera aproximación fue un remate de Del Puerto que Bonet desvió al córner arrojándose abajo contra su palo izquierda. Pero el campanense respondió con un cabezazo de Nahuel Banegas que se fue apenas ancho, demostrando que sus carrileros llegan para sorprender también. Pero el partido se abrió sobre los 21 minutos, luego de una pelota que Nazareno Gómez fue a disputar en la altura con el arquero visitante casi sobre el borde del área. La decisión del sampedrino y las dudas de Romero permitieron que el balón quedara suelto sobre la medialuna del área, desde donde "Pampa" Sosa definió con el arco libre para marcar el 1-0. Con la ventaja a su favor, el equipo de nuestra ciudad jugó con mayor aplomo y aunque Deportivo Paraguayo tuvo aproximaciones peligrosas, pudo sostener la diferencia al entretiempo. Y por esa línea se mantuvo el cotejo en la segunda mitad hasta que el Auriazul se adueñó definitivamente del trámite. Entonces llegó el 2-0 después de un bochazo largo desde la mitad de la cancha de Santiago Correa que el "Pampa" Sosa bajó justo para la aparición de Gómez, quien liquidó con un potente zurdazo para comenzar a sentenciar la historia. Posteriormente llegó la expulsión de Cristian Galeano en la visita y todo quedó a favor del Portuario, que alcanzó el 3-0 final en un tiro de esquina que Banegas peinó en el primer palo y que el ingresado Carlos Tapia definió por el segundo. Incluso, en ese tramo final, este Puerto Nuevo que se caracteriza por su lucha, su intensidad y su despliegue pudo mostrar también otra cara, manejando el balón y haciéndolo circular para buscar la mejor opción ofensiva. Situaciones que demuestran la tranquilidad y la confianza que han traído los buenos resultados y la posibilidad de asegurar con anticipación la clasificación al Reducido. Por ello, si el fútbol son momentos, el Portuario atraviesa uno muy bueno. Prolongarlo hasta las instancias decisivas será el desafío del plantel y el cuerpo técnico. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (3): Leandro Bonet; Santiago Correa, Kevin Redondo, Joaquín Montiel; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Eliseo Aguirre, Nahuel Banegas; Nazareno Banegas, Orlando Sosa y Mauricio Ruiz. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Esteban Montesano, Julián Sprovieri, Ezequiel Ramón, Nicolás Rodríguez, Marcelo González, Thomas Solís y Carlos Tapia. DEPORTIVO PARAGUAYO (0): Mariano Romero; Brian Doval, Cristian Galeano, Facundo Barreto, Miguel Orquera; Kevin Patkovsky, Francisco Báez, Joel Del Puerto; Víctor López; Gonzalo Molina y Javier Cermesoni. DT: Raúl Celín. SUPLENTES: Otto Acosta, Elías Reynoso, Lucas Carballo, Kevin Ruiz, Marcos Robles, Rubén Barrionuevo y Sebastián Silvero GOLES: PT 21m Orlando Sosa (PN). ST 28m Nazareno Gómez (PN) y 39m Carlos Tapia (PN). CAMBIOS: ST Carballo x Orquera (DP), 20m Barrionuevo x Del Puerto (DP), 26m Sprovieri x Aguirre (PN), 31m González x Sosa (PN), 35m Tapia x Ruiz (PN) y 37m Ruiz x Báez (DP). EXPULSADO: ST 30m Cristian Galeano (DP). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Lucas Osuna.

EL FESTEJO DEL PLANTEL AURIAZUL EN EL VESTUARIO TRAS LA VICTORIA 3-0 (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA / PUERTO NUEVO).





LOS 11 TITULARES DE PUERTO NUEVO EN LA VICTORIA SOBRE DEPORTIVO PARAGUAYO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA / PUERTO NUEVO).





LA CELEBRACIÓN DE LOS JUGADORES AURIAZULES CON SUS SIMPATIZANTES TRAS EL TRIUNFO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA / PUERTO NUEVO). LA PALABRA DE LOS GOLEADORES Luego de la victoria 3-0 sobre Deportivo Paraguayo, los autores de los goles de Puerto Nuevo dialogaron con "Puerto de mi Vida" (canal de Facebook que transmite los partidos del Auriazul) y dejaron sus sensaciones respecto al triunfo ante el elenco Guaraní y también sobre los tantos marcados en este nuevo éxito del equipo de nuestra ciudad. "Pudimos levantar cuatro derrotas seguidas porque creo que nunca nos caímos. El grupo se mantuvo fuerte, no bajó los brazos y se hizo fuerte. Y ahora, con estos partidos nos ganamos la clasificación al Reducido", señaló Orlando "Pampa" Sosa, quien marcó el 1-0 y festejó así su primer gol del año: "Más allá que llevaba varios partidos sin convertir, lo importante es que gane el equipo, después si viene el gol mejor", agregó el histórico goleador Portuario. Por su parte, Nazareno Gómez comentó: "Teníamos que ganar para meternos en el Reducido y lo logramos. Ahora tenemos que ir a Pilar, pero vamos a llegar con tranquilidad y sabiendo que si seguimos así podemos sacar un buen resultado. Nos pusimos en la cabeza el tratar de conseguir algo importante y creo que estamos en ese camino". El sampedrino, que lleva cinco goles en el año, remarcó a su vez la importancia de jugar junto al Pampa Sosa: "Salgo con mucha fe que él me va a peinar la pelota para que yo aproveche. Y eso pasó hoy". Finalmente, Carlos Tapia anotó su primer gol en Puerto Nuevo: "Fue importante haber marcado en lo personal, pero también en lo colectivo, porque es importante que los que hoy estamos afuera estemos con confianza para entrar y aportar lo nuestro a este buen momento del equipo. Hoy le ganamos a un equipo muy duro, que nunca da una pelota por perdida", consideró el Chino.

LOS TRES GOLEADORES DEL PORTUARIO: GÓMEZ, TAPIA Y SOSA (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA / PUERTO NUEVO).



