La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Moto termina en una zanja tras chocar con Corolla







Fue en el barrio Lubo. Los dos ocupantes del menor rodado debieron recibir asistencia médica. Una Gilera Smash que circulaba por la calle Giovellini fue embestida por un Toyota Corolla que viajaba por Jujuy. El hecho ocurrió este domingo. A esa esquina del barrio Lubo fueron desplegados una vez denunciada la emergencia personal médico del SAME y tres móviles del Comando Patrulla. Debido al impacto, la moto fue a parar a una zanja aledaña. En tanto, su conductor y una acompañante debieron ser trasladados al Hospital Municipal San José.

El SAME asistió a los ocupantes del motovehículo





La moto y el Corolla protagonistas del accidente terminaron en lugares muy disímiles.





#Dato choque en barrio Lubo. Una Gilera Smash circulaba por calles Giovellini y fue embestida por un Toyota Corolla que entraba por Jujuy. La moto cayó a la zanja, el conductor de 17 años con epilepsia y la chica de 19 fueron derivados al hospital por SAME 3, CP 5, 8 y 3 pic.twitter.com/WqpUBAtxmI — Daniel Trila (@dantrila) 28 de abril de 2019

