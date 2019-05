La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Chofer desvió su colectivo para asistir a un pasajero











TAMBIEN EN 2014 No es la primera vez que un 228 sale de su recorrido por fuerza mayor. Fue hace 5 años cuando un grupo de trabajadores redujo y detuvo a un delincuente armado que intentó asaltar al pasaje de un interno de la línea 228. Fue alrededor de las 6 de la mañana, sobre Colectora Sur, a la altura del barrio Del Pino. En ese lugar, dos jóvenes pasajeros desenfundaron sus armas para amenazar y asaltar a quienes viajaban en el colectivo. Fracasaron en el intento, porque un grupo de trabajadores aprovechó un descuido de uno de los delincuentes y logró reducirlo, sacándole de su poder un calibre 38; al tiempo que su cómplice de dio a la fuga. Con el joven reducido arriba del colectivo, su chofer dirigió el vehículo rumbo a la Comisaría Campana. Fue identificado como Maximiliano Gauta, de 23 años, quien fue acusado de "robo calificado". Tomó la determinación de llevar a un hombre descompuesto directamente al Hospital junto con todos los pasajeros. Salió de su recorrido con todo el colectivo lleno. El hombre está bien. Ayer cerca del mediodía, en las inmediaciones de la Escuela Normal, entre San Martín y Ameghino, un varón adulto que viajaba en colectivo, sentado en el interno 346 de la línea 228, sufrió una descompensación y cayó al piso del colectivo. De inmediato, los pasajeros dieron aviso al chofer para que frenara y llamara al 911. Al ver la situación, el conductor les dijo que el 911 iba a tardar mucho y si estaban de acuerdo, lo llevaban directamente al Hospital San José y dobló por Ameghino con dirección al Parque Urbano. Así fue que todo el colectivo, que se encontraba bastante lleno dado que varios de los pasajeros viajaban parados, fueron hasta el hospital acompañando al enfermo, quien vive y se dirigía al barrio Héroes de Malvinas. En el trayecto, una pasajera le pidió un teléfono para dar aviso a un familiar. Ni bien arribaron al lugar, el colectivero bajó corriendo hasta la Guardia para dar aviso y los enfermeros lo fueron a buscar con una camilla. Testigo del episodio fue nuestra lectora Viviana G., vecina del Siderca Rojo, quien nos relató la historia a través de nuestro WhatsApp (488321). "Se llevaron al señor y el chofer corrió el colectivo porque estaba obstruyendo el tránsito. Cuando estacionó, nos dijo: ‘Esperenmé que quiero asegurarme que lo atiendan’. Pasaron varios minutos, pero dada la situación, nadie dijo ni mú. Y cuando llegó el chófer, lo recibimos con un aplauso y nos dijo que ya lo estaban atendiendo. Aparentemente, el señor ya venía con problemas y tenía colocado un stent cardíaco". No sabemos su nombre, pero desde estas páginas vaya también nuestro aplauso al chofer, y al personal de la Guardia que no afloja en la primera trinchera de nuestro querido Hospital San José.



El lúcido chofer de la 228 salió de su recorrido para llevar al pasajero descompensado hasta el hospital. (Foto: Gentileza CIMOPU y Prensa Municipal)

