La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Participaba de una caravana de motos, perdió el control y fue a parar al asfalto







Ocurrió este domingo a la altura del kilómetro 71 de la autopista Panamericana. Un motociclista que se desplazaba en una caravana de motos clásicas cayó al pavimento tras perder el control de su rodado. El accidente se registró este domingo en horas del mediodía. Según trascendió, el motociclista viajaba junto a otros 30 cuando se desestabilizó y fue a parar al asfalto de la ruta 9. Al kilómetro 71 fueron desplegados SAME, Comando Patrulla y Gendarmería Nacional. El grupo de motos tenía como destino la ciudad de San Pedro.

La caravana de motos se dirigía a la ciudad de San Pedro.

#Dato un motoquero cayó con la moto al perder el control en el puente de #Panamericana km 78. fué asistido por SAME en el lugar, CP zona 1, GNA

El grupo de 30 motos, clásicas y modernas, según comentaron, salió de la zona de Ballester a hacer una recorrida hasta San Pedro. pic.twitter.com/9HKqwa8X7h — Daniel Trila (@dantrila) 28 de abril de 2019 VIDEO #PorSiTeLoPerdiste caravana de 30 motos, el domingo iban de Ballester a San Pedro, Panamericana km 78 uno pierde el control y cae, asiste Carlitos‍ (Bombero de Campana), SAME, Gendarmería, Vial, Comando zona 1 y Corredor Panamericano pic.twitter.com/7aH5FEHB7n — Daniel Trila (@dantrila) 30 de abril de 2019

Participaba de una caravana de motos, perdió el control y fue a parar al asfalto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: