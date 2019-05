La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Choque entre dos Chevrolet en avenida Perón y Necochea







Fue ayer por la noche. Solo se registraron daños materiales. Un Chevrolet Corsa que circulaba por la avenida Perón fue chocado por un Agile que se trasladaba por Necochea. Producto del impacto, ambos autos recibieron daños de consideración. Sin embargo, no hubo que lamentar heridos. SAME se hizo presente y tomó la presión a mujer que viajaba en uno de los autos involucrados. También participó del operativo de emergencia el móvil de zona 4 del Comando Patrulla.

El Corsa recibió daños en su parte lateral.

#Dato Choque en Perón y Necochea. Un Corsa circulaba por Perón y fue embestido en la puerta por un Chevrolet Ágile quedó sobre la vereda.

Sólo daños materiales. Una mujer fue asistida por SAME en el lugar, le tomaron la presión. Presente Comando zona 4 pic.twitter.com/LW55XbpzUm — Daniel Trila (@dantrila) 30 de abril de 2019

Choque entre dos Chevrolet en avenida Perón y Necochea

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: