La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Este martes y miércoles no habrá recolección; solicitan no sacar los residuos







Este martes el servicio estará suspendido por la adhesión del sindicato de camioneros al paro nacional mientras que el 1º de mayo, por el Día del Trabajador. Este martes y miércoles la empresa Agrotécnica Fueguina no brindará servicio de recolección por lo que, desde la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio, solicitaron a los vecinos no sacar los residuos. La suspensión del servicio del 30 de abril se debe a la adhesión del sindicato de camioneros al paro nacional, mientras que el 1º de mayo, por conmemorarse el Día del Trabajador. Dada esta situación, se pide a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios a fin de colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad.





Este martes y miércoles no habrá recolección; solicitan no sacar los residuos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: