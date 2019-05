La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Regionales:

Fue una medida de la jueza Mónica Ayerbe, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso-administrativo de Zárate-Campana. El HCD de Escobar lo había autorizado en abril del año pasado. La jueza Mónica Ayerbe del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso-administrativo de Zárate-Campana dictó este lunes una medida cautelar que impide la venta de los terrenos del Puerto de Escobar. Mediante la medida judicial se suspenden los efectos de la ordenanza del Concejo Deliberante de Escobar -aprobada en abril del año pasado - que autorizaba la venta de una parcela de 500 metros de costa sobre el Paraná de las Palmas. La iniciativa había sido acompañada por todo el bloque peronista y la mayoría de Cambiemos. Nicolás Serruya, uno de los ediles justicialistas que aprobó la medida hace un año, sostuvo en ese entonces que la decisión permitiría desarrollar "juegos infantiles, lugares para comer, ferias itinerantes, mejoras en los comedores existentes, postas saludables de ejercicio, paseo de compras con más de cincuenta locales y un skate park". Sin embargo, el proyecto fue denunciado ante la Justicia por parte del Consejo de Productores del Delta, alertando que la venta de esas tierras condicionaría la actividad portuaria vital para la economía regional. El puerto de Escobar fue municipalizado a principios de los 80, y en dicha cesión por parte de la provincia, se estableció que el destino de esas tierras debe ser la actividad portuaria. Se trata entonces de terrenos de "uso público" por lo cual no podrían ser vendidos a un privado. Según trascendió, sobre ese razonamiento basó su falló la jueza. Si bien el estado de la infraestructura y el calado del Puerto de Escobar no es el ideal, desde allí se abastece no sólo al Delta Escobarense, sino también a San Fernando, Tigre y Campana, siendo también un importante punto de ingreso de producción de las islas hacia el continente.



Ordenan suspender la venta de terrenos del Puerto de Escobar

