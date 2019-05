La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Automovilismo:

Milla: "Disfruto mucho de manejar este auto" Luego de la carrera en General Roca y aprovechando su cuenta de Twitter, el campanense Matías Milla dejó sus sensaciones tras esta segunda fecha de la temporada del Súper TC2000: "Disfruto mucho de manejar este Renault Fluence. Anda cada día mejor. Estoy agradecido de tener esta posibilidad en este gran equipo con gente con ganas de superarse día a día. Ya arrancamos a prepararnos para lo que se viene", escribió el piloto de nuestra ciudad. En cuanto a la carrera, en declaraciones al sitio oficial del Renault Sport Team, señaló: "Pudimos revertir un sábado flojo por las malas decisiones que tomamos a la hora de clasificar. Estaba para salir desde más adelante y logré una carrera aceptable. Terminé en sexto lugar, sumando bien". Con 8 puntos, el Negro quedó en el 7º puesto del campeonato de pilotos, un lugar que podría ser considerablemente mejor de no haber sufrido la penalización que padeció en la primera fecha en Alta Gracia (marchaba en 4ª posición cuando debió hacer un "pase y siga" por boxes por un error en la largada). El piloto de nuestra ciudad ganó dos lugares en la largada y después supo mantener su ubicación en una carrera que fue dominada nuevamente por el Renault Sport Team, que repitió el 1-2 de Alta Gracia: ganó Pernía otra vez y Ardusso fue su escolta. La "era Turbo" del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, tiene de arranque un claro dominador: el Renault Sport Team. El domingo en General Roca fue la confirmación de este presente, dado que el equipo de Marcelo Ambrogio repitió el 1-2 logrado en la primera carrera en Alta Gracia: volvió a ganar Leonel Pernía y su escolta fue nuevamente Facundo Ardusso, vigente bicampeón de la categoría. Y en esa estructura se encuentra ahora el campanense Matías Milla, quien en esta oportunidad terminó en el 6º puesto con su Renault Fluence #28. El piloto de nuestra ciudad partió desde el 8º cajón, pero aprovechó la pelea entre Facundo Conta (Renault Fluence) y Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) en la largada y de entrada ganó dos lugares. De allí en adelante, la carrera no ofreció tensión prácticamente en las primeras seis posiciones del pelotón. Pernía y Ardusso dominaron sin problemas, Mariano Werner (Fiat Tipo) se quedó con el tercer puesto después que Agustín Canapino (4º con Chevrolet Cruze) se pasara en una curva en el primer giro; Julián Santero (Toyota Corolla) fue quinto y si bien Milla intentó acercársele, no tuvo posibilidades de sobrepaso. Por eso, lo más emocionante fue la lucha por el séptimo puesto entre José Manuel Urcera (Honda Civic), Matías Rossi (Toyota Corolla) y Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), una situación que provocó que Milla girara tranquilo en el sexto lugar. Después de mucho batallar, Rossi logró pasar a Urcera, pero éste le devolvió la gentileza, aunque con bastante "chapa de por medio", una situación que terminó aprovechando Yannantuoni (terminó 7º) y que le valió una penalización a Urcera (fue recargado con dos lugares y concluyó 9º). Con estos resultados, el campeonato de pilotos de la categoría quedó de la siguiente manera: 1) Pernía, 48 puntos; 2) Ardusso, 32 puntos; 3) Santero y Canapino, 20 puntos; 5) Werner, 15 puntos; 6) Rossi, 9 puntos; 7) Milla y Gagliardi Genne, 8 puntos. La tercera fecha de la temporada será el 19 de mayo en el autódromo de Villicum (provincia de San Juan), en lo que será la primera visita del Súper TC2000 a este trazado.

EL RENAULT FLUECE #28 DE MILLA EN GENERAL ROCA, POR DELANTE DE HONDA CIVIC DE URCERA.



