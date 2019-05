La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Breves: Noticias de Actualidad







PRECIOS ESCENCIALES El plan Precios Esenciales arrancó ayer con entre 62 y 64 productos con precios congelados por seis meses, pero no todos los artículos están disponibles en los supermercados que adhirieron. Todavía existen faltantes, sobre todo en los lácteos, y se pudo verificar una escasa señalización. Es el caso de las leches UAT marca Apóstoles entera y descremada, y la yerba mate Ytacuá de 1 kilo que estará en góndola a partir del 15 de mayo. El yogurt Ilolay durante la mañana estuvo ausente en algunos supermercados relevados, aunque en todos se podía encontrar la leche tanto entera como descremada de La Martona. En Disco, por ejemplo, el stock estaba acompañado de un cartel que recomendaba comprar hasta tres unidades por grupo familiar. BONADÍO CONTRA CFK El juez federal Claudio Bonadio envió ayer un escrito a la editorial Sudamericana para pedirle el contrato de publicación del libro "Sinceramente", de la ex presidenta Cristina Kirchner, a fin de embargar sus regalías. En el escrito de una carilla, el magistrado le solicitó a la editorial que le remita "en el término de cinco días, una copia del contrato suscripto con la autora del libro Sinceramente", recientemente publicado. "Asimismo, le hago saber que en el marco de la presente causa se dispuso la inhibición general de bienes respecto de Cristina Elizabet Fernández, por lo que deberá abstenerse de realizar pagos, siendo que los mismos deberán ser puestos a disposición de este Juzgado", agregó Bonadio. El juez federal investiga a Cristina Kirchner en varias causas por corrupción, entre ellas, la que surgió a partir de los cuadernos con anotaciones sobre supuestos pagos de sobornos. MASSA PROPONE El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo ayer que si él "fuera el Presidente, llamaría a toda la oposición", incluida Cristina Kirchner, para "dejar de lado las peleas, sentarse en una mesa" y "transitar los próximos días previos a las elecciones con tranquilidad y certidumbre". "Este no es un momento para miserias, para mezquindades o para batallas, el Gobierno necesita parar la pelota y tomar medidas extraordinarias en un momento que, claramente, es excepcional", sostuvo el precandidato a jefe de Estado por Alternativa Federal. Fue durante una conferencia de prensa que brindó en las oficinas que su partido tiene en Avenida Del Libertador al 850, en la que anunció que le envió una carta a los principales dirigentes políticos del país para mantener un encuentro multisectorial. LAVAGNA Y PICHETTO El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, que busca ampliar su base de respaldo para una candidatura presidencial, volvió ayer a reunirse con el jefe de la bancada justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, para intercambiar conceptos y avanzar en el armado electoral para la provincia de Buenos Aires. La reunión duró más de una hora y media, tuvo lugar en el local partidario de Pichetto sobre Avenida Belgrano y Matheu, y juntó a los dos dirigentes con colaboradores técnicos del equipo del economista y referentes bonaerenses del sector que conduce el rionegrino. Allí discutieron la posibilidad de realizar una serie de actos y giras en conjunto, como para empezar a entrar en el calor de la campaña. Por ahora, Pichetto no declinó públicamente su candidatura presidencial, pero se espera que ceda a esa pretensión para acompañar a Lavagna, que tiene mejores números.

