El Sindicato Municipal cuestionó los dichos de Abella

Edición del martes, 30/abr/2019







Su secretario general, Carlos Barrichi, aseguró que el jefe comunal pretende "complicar las negociaciones" paritarias y "confundir" a los trabajadores. El fin de semana, el Municipio anunció un aumento por afuera de la discusión salarial vigente y acusó al gremio de "demorar un acuerdo". El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana salió a rechazar las declaraciones del intendente Sebastián Abella respecto al aumento unilateral que decretó para los empleados estatales. De acuerdo a lo informado por el Municipio, Abella decidió anticipar el pago de los sueldos a este último viernes y, con ello, otorgar un incremento en el básico del 5% y pagar la primera cuota de una bonificación no remunerativa cuyo monto se define por escala salarial. El Gobierno informó que el jefe comunal optó por este camino "ante la indefinición de la paritaria y teniendo en cuenta la postura intransigente del sindicato". "El intendente entiende que este es un año de elecciones y hay muchos intereses políticos de parte del gremio en demorar un acuerdo paritario. Además el sindicato también tiene elecciones internas y no podemos esperar a que definan sus internas. Los trabajadores municipales no pueden quedar en medio de esta discusión, por eso se definió este aumento por decreto", se precisó en el comunicado. Este lunes, el Sindicato Municipal repudió esas consideraciones. "La única política que tenemos en el Sindicato es la de luchar para que se respeten los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo y salariales de toda la familia municipal, el que está haciendo política partidaria y electoral es él, entrometiéndose en el proceso electoral que se llevará a cabo en el Sindicato", manifestó Carlos Barrichi, secretario general. Sobre el aumento otorgado, desde el gremio recordaron que la suba a cuenta de futuros aumentos había sido una de sus "primeras" solicitudes en la presente negociación paritaria debido "a las dilaciones" que ponía el Gobierno. "El intendente hace estas declaraciones continuando con su estrategia de complicar las negociaciones, y de confundir a los trabajadores y desprestigiar al Sindicato. Si realmente le interesara la situación económica de los trabajadores no les ofrecería el 10% de aumento ante una expectativa inflacionaria del 25% para el semestre, ni les hubiera quitado beneficios como les quito y, fundamentalmente, cumpliría con el Convenio Colectivo de Trabajo", concluyeron desde el gremio.





