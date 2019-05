La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Efemérides del día de la fecha: 30 de Abril







DÍA DEL JAZZ La UNESCO considera que el poder del jazz es motor para la paz, el diálogo y la comprensión mutua; por esto, durante la Conferencia General de la misma en el año 2011 se proclamó este día. Esta jornada busca sensibilizar al público general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. En todo el mundo miles de personas celebran este día aprendiendo sobre el arte del jazz, sus raíces, su futuro y su impacto.

PRIMERA MARCHA DE MADRES DE PLAZA DE MAYO En uno de los períodos más aberrantes de la historia argentina donde el terror gobernaba, unas madres desesperadas y cansadas por la falta de respuesta sobre el paradero de sus hijos le harían frente a la dictadura: "con vida los llevaron, con vida los queremos" Azucena Villaflor diría: "individualmente no vamos a conseguir nada ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas Videla tendrá que recibirnos" Así, 14 madres realizarían la primera marcha. En ese entonces, el estado de sitio prohibía reuniones de 3 o más personas en la vía pública por lo que empezaron a dar vueltas alrededor de la Pirámide de Mayo. Hebe de Bonafini diría: "Fuimos por primera vez, el 30 de abril de 1976. Recuerdo que era un sábado. La intención no fue otra cosa que entregar una carta en la Casa de Gobierno, para que nos dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Como era un fin de semana nadie nos vio, por eso decidimos volver el jueves próximo. Ese día, finalmente, fue elegido-hasta hoy-para realizar nuestras marchas alrededor de la Pirámide de Mayo" La Junta Militar las calificó despectivamente como las "locas de la Plaza" y trató de silenciarlas secuestrando y asesinando en los "vuelos de la muerte" a Azucena Villaflor, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga. Lejos de lograr su objetivo, las madres se fortalecieron volviendo cada jueves a la Plaza a reiterar su reclamo. PRIMERA APARICIÓN DE BUGS BUNNY Ocurriría en el año 1938 en el corto Porky´s Hare Hunt codirigido por Cal Dalton; Mel Blanc le prestaría la voz al conejo. En el mismo Porky era un cazador al que le había tocado una presa alocada que, en vez de escapar, buscaba enloquecerlo. Sin embargo, no sería hasta el año 1940 que realizaría su primera participación estelar como personaje definido en el corto "A Wild Hare" en español "La liebre salvaje" Una curiosidad de este icónico personaje es que la Warner fue presionada muchas veces para cambiar la zanahoria por otro vegetal.

Efemérides del día de la fecha: 30 de Abril

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: