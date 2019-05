La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Fútbol Femenino:

Puerto Nuevo cayó ante Banfield en el Sur







Fue 2 a 1, en un partidazo. Las campanenses dispusieron de chances claras para traerse otro resultado a Campana y no dejaron nunca de buscar el partido. Karen Ramirez anotó el gol portuario. Por la 12ª fecha de la Zona Campeonato de la Primera B de Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo perdió 2-1 ante Banfield como visitante. Es la décima derrota de las Portuarias, que apenas suman dos puntos en esta etapa de la temporada y todavía no han podido ganar en lo que va del año. Sin embargo, las Auriazules están encontrando mejores sensaciones como equipo y eso quedó en claro muy especialmente en sus últimos dos partidos. El sábado, en la cancha 3 del Campo de Deportes de Banfield, el conjunto de nuestra ciudad lo demostró en un partido que fue vibrante y pudo ser para cualquiera. Finalmente quedó del lado del Taladro, que en el primer tiempo se adelantó 2-0 con tantos de Fernanda Frambati y Tamara Villamayor. En el complemento, Karen Ramírez marcó el descuento para el campanense. En un trámite parejo, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez dispusieron de muchas chances de peligro (tres de ellas de gran claridad: dos de Karen Ramírez en el primer tiempo y una de Manuela Cardozo sobre el final del encuentro) que no supieron aprovechar, pero también pasaron momentos de zozobra cuando tuvieron un penal en contra que, finalmente, salió desviado. Los últimos 15 minutos del partido mostraron a Banfield totalmente replegado atrás, "bancando" el resultado con acumulación de jugadoras en su campo (casi pegando las líneas de volantes y de defensoras) y a Puerto Nuevo atacando sin medir consecuencias. Finalmente, y luego de un arbitraje muy cuestionable, el partido terminó 2 a 1 y marcó el 12º juego sin victorias del Portuario. El once inicial de Puerto Nuevo en el sur bonaerense fue el siguiente: Jaqueline Schmidt; Micaela Scandroglio, María Rodríguez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Milagros Soria, Florencia Zapata, Erica Luque, Emilce Correa; Lucila Molinas y Karen Ramirez. Luego ingresaron: Dana Bredle (por Zapata), Mariel Rossini (por Scandroglio) y Manuela Cardozo (por Luque). Completaron el plantel la defensora Nicole Viviant y la atacante Micaela "Kinder" González. Los demás resultados de esta 12ª fecha fueron: Gimnasia (LP) 3–1 Luján; Lima F.C. 1–4 Real Pilar; Deportivo Español 3–1 Comunicaciones; All Boys 0–6 SATSAID. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia, 36 puntos; 2) SATSAID, 31 puntos; 3) Real Pilar, 28 puntos; 4) Luján, 19 puntos; 5) Banfield, 18 puntos; 6) Comunicaciones, 16 puntos; 7) Deportivo Español, 12 puntos; 8) Lima FC, 7 puntos; 9) All Boys, 6 puntos; 10) Puerto Nuevo, 2 puntos. En la próxima fecha, Puerto Nuevo recibirá a All Boys, mientras que los restantes encuentros serán: Real Pilar vs. SATSAID, Comunicaciones vs. Banfield, Luján vs. Deportivo Español, y Lima F.C. vs. Gimnasia (LP).

LA FORMACIÓN PORTUARIA PARA ENFRENTAR A BANFIELD.





LA ARQUERA JACQUELINE SCHMIDT FUE LA CAPITANA PORTUARIA.



