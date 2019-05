La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Primera B Nacional:

Hoy realizará su último entrenamiento. El DT Walter Nicolás Otta ya comenzó a trabajar en el rearmado del plantel, aunque estimó que "habrá muchas caras nuevas" en la próxima temporada, porque al club se le hará muy difícil retener a varios jugadores. Incluso, algunos ya no retornarían al reinicio de los entrenamientos. Luego de no haber podido clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga, los jugadores de Villa Dálmine prosiguieron con entrenamientos tras el empate sin goles con Santamarina. Y en la mañana de hoy, volverán a juntarse, muchos de ellos por última vez, dado que el plantel quedará licenciado hasta el 20 de mayo. Sin embargo, se estima que para esa fecha ya habría futbolistas que no retornarían a Mitre y Puccini, dado que negociarían rescindir sus contratos con anterioridad (vencen el 30 de junio) para ya buscar nuevos destinos. "Sabemos que hay jugadores que han tenido un muy buen año que van a recibir propuestas que se harán imposibles de afrontar para Villa Dálmine, que no puede competir en lo económico con otros equipos", comentó el viernes el DT Walter Nicolás Otta en una nota brindada al programa "Juego Limpio" que se emite por FM Santa María. "Incluso, hay técnicos y clubes que ya estuvieron llamando a algunos jugadores, mientras el torneo todavía estaba en disputa", reveló, dejando entrever su descontento con esa forma de manejarse de otros DT y equipos. Ante esta situación, "Nico" estimó que el plantel Violeta de la próxima temporada tendrá "muchas caras nuevas", aunque aclaró que eso es normal "cuando la campaña (de un equipo como Villa Dálmine) es buena, con jugadores en alto rendimiento". El cordobés no brindó nombres propios, pero puertas adentro ya se estima que Mariano Miño, Emanuel Molina, Ijiel Protti y Germán Lesman no continuarán en el conjunto de nuestra ciudad. Otros jugadores que tienen complicada su continuidad son los defensores Fernando Alarcón y Marcos Martinich, quienes no pueden volver a ser prestados por Rosario Central (el máximo es dos préstamos). En contrapartida, hay un grupo de futbolistas que tienen contratos hasta más allá del 30 de junio y que podrían conformar la base del próximo plantel. Entre ellos se destacan los arqueros Juan Marcelo Ojeda y Juan Ignacio Dobboletta; los defensores Nicolás Sansotre, Cristian González, Gastón Martínez y Juan Ignacio Alvacete; el capitán Matías Ballini; y el delantero Marín Comachi. "Estamos todavía muy amargados por no haber podido clasificar al Reducido, pero ya estamos trabajando en el rearmado del plantel", contó Otta en diálogo con los periodistas Sandro Fiore y Bautista Letanú. Incluso, reveló que, en ese sentido, ya se reunió con dirigentes y responsables del grupo que estará a cargo del fútbol profesional de la institución: "La predisposición de ambas partes es buena para con nosotros. Y la idea es armar un equipo en conjunto. Obviamente nos gustaría poder armar un equipo competitivo y eso es lo que vamos a tratar de hacer" A su vez, "Nico" negó tener otras ofertas o que su continuidad en Villa Dálmine estuviese en duda: "Todo el mundo sabe que tenemos contrato y que nuestra intención es continuar", enfatizó, al tiempo que aclaró que la única duda podría surgir en caso de una posibilidad de progreso ineludible. Finalmente, el entrenador Violeta hizo un balance desde su regreso al club, tras dirigir al equipo en 16 fechas con saldo de 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Así logró 24 puntos sobre 48 posibles (50% de efectividad): "Es positivo, porque Villa Dálmine seguirá en la Primera B Nacional por quinta temporada seguida y eso hay que remarcarlo, porque arrancó último en la tabla de los Promedios y se terminó salvando con tres fechas de anticipación, sin sufrir. La cantidad de puntos cosechada fue muy buena, el equipo siguió siendo uno de los más goleadores y si bien en el final tuvimos tres partidos que fallamos, pudimos corregir el déficit que tenía el equipo con respecto a la cantidad de goles que le convertían. Además potenciamos jugadores que no venían teniendo oportunidades. Así que el balance es positivo, aunque nos quedamos con esa espina de no haber clasificado al Reducido, porque creíamos que teníamos un equipo que en el mano a mano le podía haber ganado a cualquiera de los que disputará el octogonal", explicó Otta.

