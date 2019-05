La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Arsenal Gritó campeón y vuelve a la Superliga







El domingo se definió el campeonato de la Primera B Nacional con el partido desempate que disputaron Sarmiento de Junín y Arsenal después de haber terminado igualados en la primera posición. Y en cancha de Banfield, el festejo fue todo de la gente de Sarandí, luego de la victoria 1-0 conseguida por el gol de Leandro Garate. De esta manera, el equipo dirigido por Sergio Rondina se quedó con el ascenso directo y retorna a la Superliga después del descenso sufrido el año pasado. El plantel de Arsenal, además del "Huevo" y su cuerpo técnico, contó con varios ex jugadores de Villa Dálmine como Rubén Zamponi, Ramiro López y Ezequiel Cérica. Sarmiento, ahora, deberá disputar el Reducido por el segundo ascenso y en la primera fase se medirá con Brown de Adrogué. Los otros tres cruces serán: Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia, Almagro vs Gimnasia de Mendoza y Platense vs Central Córdoba (SdE).

