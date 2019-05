La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/abr/2019 Voley:

Ciudad de Campana cayó ante UAI como local







Por la segunda fecha de la División de Honor, el Tricolor perdió 3-0 ante el elenco que venía de ser finalista de la Copa Chulo Olmo. Su próximo compromiso será frente a River Plate como visitante. Después del debut con victoria sobre Club Italiano en la primera fecha, Ciudad de Campana sufrió su primera derrota en el campeonato 2019 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Fue el pasado sábado, como local, frente a UAI Urquiza por 3 a 0. El Furgonero aprovechó el buen ritmo que traía en la previa a este certamen, tras haber alcanzado la final de la Copa Chulo Olmo (perdió el título a manos de San Lorenzo) y se impuso en el gimnasio de Chiclana 209 con autoridad: 25-21, 25-20 y 25-21 fueron los parciales del triunfo Su buena defensa, las variantes ofensivas del zurdo Federico Martina y el armado de Mateo Bozicovich marcaron la diferencia ante un Tricolor que todavía está en proceso de construcción. De hecho, éste fue el segundo encuentro del conjunto que ahora dirige Hernán Carnieri y que se reconfiguró con jugadores de pasos anteriores por el club (destacándose el regreso del central Fabián Flores), aunque sin la trayectoria de varios de los refuerzos que habían llegado en años anteriores (por Chiclana 209 pasaron ex integrantes de la Selección Argentina como Guillermo García y Gabriel Arroyo). Frente a UAI Urquiza, la formación inicial del CCC presentó nuevamente a Juan Pablo Romero como armador; Javier Vega como opuesto; Fabián Flores y Marco Ledesma como centrales; Mauricio Viller y Carlos Alanis como puntas; y Michele Verasio como líbero. Luego ingresaron Franco Lergen y Federico Leone. Esta segunda fecha de la División de Honor 2019 se jugó íntegramente el sábado y se completó con los siguientes resultados: Boca Junior 3-0 Tortuguitas (25-17, 25-16, 25-19); San Lorenzo 2-3 Ciudad de Buenos Aires (25-19, 20-25, 14-25, 25-20, 9-15); Estudiantes de La Plata 0-3 Municipalidad de Lomas de Zamora (18-25, 11-25, 18-25); Club Italiano 0-3 Ferro Carril Oeste (23-25, 20-25, 20-25), UNLaM 1-3 Vélez Sarsfield (25-23, 21-25, 13-25, 25-27) y UNTREF 0-3 River Plate (15-25, 15-25, 20-25). Con estos resultados, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Vélez Sarsfield, 6 puntos; 2) Boca Juniors y Ciudad de Buenos Aires, 5 puntos; 4) Municipalidad de Lomas de Zamora, 4 puntos; 5) River Plate*, UAI Urquiza* y Ferro Carril Oeste, 3 puntos; 8) Ciudad de Campana, 2 puntos; 9) San Lorenzo* y Club Italiano, 1 punto; 11) Estudiantes*, Tortuguitas*, UNTREF* y UNLaM, 0 puntos (*tienen un partido menos). Por la tercera fecha, el Tricolor enfrentará el sábado como visitante a River Plate desde las 20.30 horas. Por esta jornada jugarán además: Boca Juniors vs Ciudad de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste vs UNLaM, Municipalidad de Lomas de Zamora vs UNTREF, Tortuguitas vs Estudiantes (LP), UAI Urquiza vs Club Italiano y Vélez Sarsfield vs San Lorenzo.

EL TRICOLOR LE HABÍA GANADO 3-2 A CLUB ITALIANO EN EL DEBUT.



Voley:

Ciudad de Campana cayó ante UAI como local

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: