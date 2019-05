Se disputó en La Plata y tuvo como particularidad a pilotos invitados. Los balances de Damián Toledo, Guillermo Fernández, Leandro Cracco, Pablo Savastano, Víctor "Topo" González y Juan Sbarra.

La categoría ALMA disputó el pasado 21 de abril la segunda fecha de su campeonato en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, una carrera si se quiere especial, dado que fueron dos finales con pilotos invitados. Concluida la actividad, en zona de boxes rescatamos los testimonios de aquellos protagonistas de nuestra región que formaron parte de esta jornada.

En TC 16000 dijo presente Damián Toledo, que sumó un 6º puesto en la carrera de titular y un 4º lugar en la de invitados con el "Topo" Víctor González: "Hicimos una carrera correcta, basado en cómo llegamos a la misma. La idea era no alejarnos del puntero del campeonato y se consiguió. No es fácil estar allí con los presupuestos que manejamos, por eso esta alegría. Luego, el Topo González me corrió el auto en la de invitados y ahí te das cuenta lo que significa tener a alguien como él. Hizo todo bien y fue hasta donde le dio el auto. Es bueno de verdad arriba y abajo del coche también. A mí me solucionó varios detalles que provocaron que el auto pegara un salto importante. Ahora habrá que pensar cómo seguimos y si llegamos a la tercera con el presupuesto. Igual dejame agradecer a toda esa gente que vino a la cena y colaboró, a mi familia, a Roo, mi señora que trabaja mucho para que corra, al Topo y agradecerle también porque me ayudó a terminar con el motor donde se hicieron varios cambios y se vio en pista".

En tanto, en TC 1100, Guillermo Fernández fue 6º en la carrera de titulares y se quedó sin poder ver a su auto largar en la de invitados: "No fue el mejor fin de semana, dado que el auto funcionó bien hasta que se rompió y no pudimos hacer la de invitados, que me iba a correr el "Topo" González. Le pido disculpas, pero los fierros son así. Ahora hay que trabajar para la próxima. Igual quiero agradecerles a todos los que ponen su granito de arena para que estemos en pista. La verdad es que me voy amargado porque veníamos funcionando bien hasta que se paró", explicó Fernández.

Por su parte, Víctor "Topo" González también dejó sus impresiones: "Fue una lástima lo de Pepo Fernández, por todo lo que se trabajó en la semana, pero los fierros a veces son ingratos y no se pudo correr. En realidad me daba bronca por Guillermo. En cuanto a Damián (Toledo), hicimos una buena final, peleando mano a mano con un rival que yo vi cómo llevaba auto y me sorprendió su picardía. Luego en el final me tiré en una frenada y lo pasé, llegando cuarto. Cuando nos bajamos de los autos me grita "¡eras vos!" y lo miro: era Casasco, con quien peleamos el campeonato en su momento. Esto es lo lindo de estas carreras. Ahora terminé mi auto y no sé si no arranco con el mío en la TC 1100. Estamos en ese trámite. Dejame que le agradezca a Damián por la invitación: la pasamos muy bien más allá de cualquier resultado".

Uno que andaba feliz por boxes era Leandro Cracco, quien fue 3º en la carrera de titulares de la Clase 2 y sumó un 4º puesto con Lucas Bayala en la de invitados. Así, el zarateño lidera el campeonato de su división. "Cerramos un buen fin de semana, muy productivo. Mantenemos la punta del campeonato, pero además estoy contento porque a pesar de que se me rompió el resorte del acelerador y se quedaba acelerado pude llegar para seguir sumando. Fue a puro embrague por momentos, pero el auto funciona como pretendemos. Creo que el cambio fue positivo, ahora encontramos la puesta a punto ideal con Novoa en el chasis y con Carranza en el atendido del motor. Estar primero no lo teníamos agendado, pero vamos a trabajar para mantenerlo si se puede. En lo personal es más una motivación que una presión. Dejame saludar a mi papá, a todo el equipo que nos permite vivir este momento y a mis anunciantes", señaló Cracco.

Muy cerca suyo se encontraba el campanense Pablo Savastano, con su buzo todavía colocado, después de haber sido invitado por su primo Patricio Maciel. "Es un fin de semana en el que además de correr con mi primo en la Clase 2 con el 147, uno también se mete en esta pasión que todos tenemos y sentimos. Era cuestión de ver cómo funcionábamos con el auto y no se anduvo tan mal (NdR: fue 9º). A mi primo le falta experiencia y meterse más en la categoría, pero no desentonó. Creo que está en el buen camino, aunque igual hay que explicarle que está bien que acelere, pero dentro de una lógica. Quizás cuando se golpee va entender lo que uno le explica. En lo personal estoy feliz y viendo la categoría que sigue firme. Lamentablemente no están dados los presupuestos para hacer algo este año, tengo el auto en alquiler y de hecho alquilé el motor a unos chicos en esta carrera. Anduvieron bien y ya me hablaron para la que viene. Saludos para mi familia y para quienes siempre preguntan cómo salimos".

El cierre de la recorrida por boxes permitió también el encuentro con Juan Sbarra, el reconocido chasista que estuvo el fin de semana atendiendo sus autos con todo su equipo: "Estuvo todo muy lindo. La verdad que la Clase 2 y la 3 tienen un parque excelente y en la tres hay como nueve autos para sumarse a la que viene. Es que llegan pilotos de otras categorías por los costos y se vienen a ALMA. Lo que se habló en su momento con los dirigentes se va cumpliendo. Nosotros cerramos bien el fin de semana con nuestros autos, aunque lo que sí van a tener que trabajar es en un cuidado especial por el tema de las cubiertas, que increíblemente se rompieron y son nuevas. Hay que tener cuidado porque los pilotos van a sufrir con este tema si se pegan. Creo que aquí los dirigentes tienen que rápidamente trabajar con este tema. Mi padre ya se conectó con la terminal de cubiertas para que den las razones de este complicado compuesto que nos entregaron. Hay que revestirlo para la próxima".

Con las palabras de Sbarra cae también la tarde en el autódromo platense. Los boxes de a poco se van vaciando y llega el momento del retorno luego de un intenso día de puro automovilismo y declaraciones de nuestros pilotos