"Campana tiene un potencial educativo que todavía no terminó de desarrollar"









EL MODELO DE AULA IDEAL "Para mí, la principal innovación educativa no pasa por la tecnología o los planes curriculares: pasa por la vocación del docente, algo que los sistemas latinoamericanos han ido pisoteando. Lo primero que necesita el aula es un docente con vínculos con sus alumnos y que tenga muchas ganas de motivar y empujar. Sobre eso, se construyen sistemas de relaciones en el aula. El problema en general de los sistemas es que alguien agarra un modelo que funcionó en un aula y lo pretende extrapolar a otras 100 mil, cuando son todas distintas. El desafío hoy es poner el foco en los docentes con vocación y que el sistema, en vez de coartarlos, los ayude a desarrollarla. Y cuando vos ayudás al docente, ayudás a sus alumnos". El director de la Escuela Técnica Roberto Rocca dio detalles del Curso de Integración que arranca en mayo con el doble objetivo de detectar perfiles de ingresantes y fortalecer el nivel de matemática y lengua de alumnos que pasan al secundario. Además, charló con LAD sobre la actualidad de la institución, proyectos y el rol que busca desempeñar en la comunidad. Por primera vez desde su inauguración, la Escuela Técnica Roberto Rocca está funcionando a capacidad plena. Además, a fin de año celebrará a sus primeros egresados. Pero antes, en mayo, dará inicio al Curso de Integración, instancia clave en el proceso de selección de una nueva camada de 60 alumnos. Ludovico Grillo, director del establecimiento, sabe que tiene un año exigente por delante. Aun así, se dio tiempo para charlar con La Auténtica Defensa sobre la actualidad de la ETRR, los retos por delante y el lugar que aspira a ocupar en la comunidad. -Comenzó la inscripción para el Curso de Integración. ¿Qué objetivos persigue? -Arrancamos la inscripción para el Curso de Integración, que tiene dos objetivos. Uno es que participen chicos de 6º año para que revisen los conocimientos de Matemática y Lengua y pasen tranquilos al secundario sabiendo que tienen todo lo necesario para desarrollarse. El otro es distinguir los perfiles de alumnos para ingresar a la Escuela. Nosotros somos una institución educativa técnica de doble jornada, entonces los estudiantes deben tener un perfil especial adaptado a esa realidad. Les tiene que gustar desarmar, arreglar, soldar componentes, descubrir cómo funcionan las cosas, de lo contrario les puede resultar una experiencia aburrida. -¿Cómo se estructura el Curso de Integración? -El 18 de mayo haremos un examen diagnóstico no eliminatorio. Después comienza el curso, que tiene una duración de 13 semanas –se interrumpe en las vacaciones de invierno-, durante las que se verán contenidos de Matemática y Lengua los martes y jueves de 17:30 a 20:00 hs. Nosotros trabajamos por un Curso de Inauguración que motive, que despierte curiosidad, y la verdad que funciona: el año pasado se inscribieron 320 chicos y prácticamente todos dieron el examen final. Y eso es algo que se vierte desde la Escuela. Los alumnos están enchufados con lo que hacen, se nota que vienen con ganas a todas las actividades. Mientras tanto, nosotros formamos a los docentes y aplicamos pedagogías activas alineadas, como el aprendizaje basado en proyecto y la educación STEM (NdR: foco en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). -Este año se egresa la primera camada de alumnos. ¿Qué expectativas hay? -Es un año importante porque egresa la primera camada y también porque es el primero en el que tenemos la Escuela a cupo completo: hay alumnos de 1º a 7º año, lo que da otra vida, se siente otro aire. Los chicos de 7º tienen además el desafío de las Prácticas Profesionalizantes, una actividad que se realiza en empresas donde van a entrar en contacto con el mundo del trabajo, a poner en juego lo que aprendieron y a descubrir cómo esos conocimientos se relacionan con la realidad industrial. Además, prácticamente todos ellos están encarando sus ingresos a la universidad con el apoyo de la Escuela. Tenemos un grupo de chicos que están dando sus primeros parciales en el curso de ingreso del ITBA, hay otro grupo que está preparando el ingreso a la UTN y otros alumnos haciendo materias del UBA XXI. Para nosotros es el fin de una etapa. -¿Hay chicos que piensan en la inserción laboral inmediata? -Sin duda. Hay algunos que la necesitan. Dependerá también qué universidad elijan y el nivel de beca que les otorguen. Salen de la Escuela con un título técnico de muy buen nivel, que debería ponerlos en una posición muy buena en el mercado laboral. -¿Tenaris aparece como la opción principal? -No es una prioridad que Tenaris capte a los egresados, ni de la Escuela ni de la empresa. La Escuela es una apuesta de la compañía pensando en el desarrollo de la comunidad, y la comunidad se desarrolla cuando sus miembros tienen proyectos de vida interesantes y sólidos. Creo que, en el corto plazo, incluso va a ser difícil que alguno de los egresados vaya a trabajar a Tenaris, porque están poniendo el acento en estudiar. Ahora, después de que reciban, es probable que varios de ellos terminen trabajando en la empresa. Estaríamos muy contentos, pero no es un objetivo en sí mismo. -En estos 6 años de Escuela, ¿cuál ha sido el reto principal a conquistar? -Todo inicio de un proyecto tiene muchos desafíos. El primero creo que fue armar un buen equipo que pueda seguir jugando el partido. Estamos muy orgullosos con los docentes que tenemos, provenientes de distintos campos, con diferentes edades y perfiles, lo que nos permite darles a los chicos una formación muy completa. Otro reto que todavía estamos transitando es el trabajo con la comunidad. El Curso de Integración es una muestra, el programa GEN Técnico -donde trabajamos con las demás escuelas técnicas de la zona-, otra. También están los Torneos Puentes, una serie de competencias deportivas y culturales intercolegiales. Tenemos varios puntos de encuentro con la comunidad, pero creo que todavía podemos contar con más. -¿Qué lugar tiene que ocupar la Escuela Técnica Roberto Rocca en la comunidad? -Primero, el de una muy buena escuela, un establecimiento de enseñanza de calidad. Después, me gustaría integrar un sistema educativo de alto nivel en Campana y Zárate. Creo que esta zona tiene un potencial que todavía no ha terminado de desarrollar. Campana tiene las características demográficas como para tener buenos docentes y, a la vez, la cercanía necesaria para que cada estudiante pueda encontrar su propio lugar. En la ciudad hay universidades, institutos terciarios, secundarias, una buena red de escuelas primarias y agentes sociales comprometidos con la educación. Podría ser una ciudad que en cinco o seis años esté orgullosa de la educación que ofrece. Y a la Escuela Técnica Roberto Rocca la veo en el medio de todo ese proceso. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 2020 La inscripción se realiza de forma online en la web http://www.tecnicarobertorocca.edu.ar/admision o en las instalaciones de la escuela de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 16:30 hs. Hay tiempo hasta el 17 de mayo.





Ludovico Grillo adelantó: "estamos analizando la posibilidad de crear un Centro de Capacitación para jóvenes y adultos, donde podamos ayudar a mejorar la empleabilidad". HACIA UN CENTRO DE CAPACITACIÓN Grillo reveló que la ETTR analiza la posibilidad de generar un Centro de Capacitación orientado a mejorar la empleabilidad de jóvenes y adultos de la región. "El próximo desafío de la Escuela está en línea con nuestra intención de seguir integrándonos con la comunidad. Salvo las semanas que dura el Curso de Integración, a las 17:30 se cierra el establecimiento y nos quedan los talleres, las herramientas y hasta docentes con tiempo y capacidad para seguir enseñando. Entonces, estamos analizando la posibilidad de crear un Centro de Capacitación para jóvenes y adultos, donde podamos ayudar a mejorar la empleabilidad. Tenemos que terminar de definirlo, ver cuáles son nuestros puntos fuertes y detectar qué oferta ya existe en la ciudad, porque la intención no es competir con nadie", explicó el director.

