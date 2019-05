La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 Piden la clausura del Parque Industrial Ruta 6







Es el que está a altura de Cardales. Luego de la controversia con los efluentes líquidos, ahora señalan que no posee el Certificado de Aptitud Ambiental que debe emitir el OPDS. Semanas atrás relatábamos las controversias generadas por el Parque Industrial Ruta 6 entre los vecinos de Cardales, quienes se opusieron firmemente a que el establecimiento vuelque efluentes líquidos sobre el arroyo La Plegaria, curso de agua que pasa por el centro de la población, y que también es utilizado por la planta de efluentes cloacales de esa localidad. Así las cosas, la solución propuesta por las autoridades del parque fue la de diseñar un ducto que llegue hasta el mismo arroyo que utiliza el ya maduro Parque Industrial de Pilar, iniciativa que también es resistida por los vecinos de aquella localidad, dado que además, Cardales es una localidad de otro Partido. Más allá de estas controversias generadas por los efluentes que, de ser volcados a un curso natural, primero habrían sido tratados en la propia laguna de decantación del lugar; lo llamativo es que el Parque Industrial Ruta 6 no contaría con el Certificado de Aptitud Ambiental emitido por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires. Aparentemente, la OPDS habría solicitado una serie de requisitos e información adicional que el Parque Industrial; la cual nunca llegó a La Plata, por lo cual el trámite de certificación iniciado ya habría caducado y los vecinos solicitan que sea clausurado preventivamente por el municipio de Exaltación de la Cruz hasta tanto se remedie o corrija es situación.

El Parque Ruta 6 sigue en el ojo de la tormenta. Primero los efluentes líquidos. Ahora, directamente, le faltaría el Ok del OPDS.



