Edición del jueves, 02/may/2019 Cómo se sintió el paro en la ciudad según cada sector







La Auténtica Defensa realizó un relevamiento con diferentes gremios. Casi no hubo clases y los bancos permanecieron cerrados, pero las grandes industrias y el Municipio funcionaron con normalidad. El paro nacional de este 30 de abril se sintió en la ciudad: si bien hubo transporte, los bancos no atendieron al público y la mayoría de las aulas estuvieron vacías de alumnos. La Auténtica Defensa consultó a diferentes gremios sobre el nivel de acatamiento a la huelga. "El paro fue rotundo, muy contundente, arriba del 95% y con muchas escuelas cerradas", aseguró Pedro Espinosa, secretario general de UDOCBA. "Hay un hartazgo en muchos compañeros por la apremiante situación de la economía", añadió. Los bancos estuvieron con sus puertas cerradas, lo que restó actividad al centro de la ciudad. "El paro fue con presencia en los lugares de trabajo y sin atención al público", señaló Georgina López, de La Bancaria. Hubo asambleas y un "gran número de delegados" marchó a Plaza de Mayo. "El acatamiento fue total", subrayó López. Smata, integrante del Frente Sindical que conduce el camionero Hugo Moyano -una de las entidades que más convocaron al paro-, detuvo la producción en las automotrices y autopartistas de la zona. Diego Yaqueme, delegado general, informó que asimismo se movilizaron a Capital Federal "los cuerpos orgánicos de cada planta y concesionarios". En tanto, el personal del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Campana llevó adelante asambleas en los lugares de trabajo, pero las actividades en la refinería de Axion energy, Rhasa y centros de distribución no frenaron. "No nos adherimos de forma directa al paro ni movilizamos, aunque formamos parte de la CGT", precisó Juan Pablo Martínez, secretario de Prensa. El Municipio mantuvo todas sus dependencias en funcionamiento. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana movilizó a su comisión directiva a Plaza de Mayo. El único servicio dependiente del Estado local que se paralizó por la huelga fue la recolección de residuos debido a la adhesión del Sindicato de Camioneros. Tampoco hubo recolección el 1º de mayo, por conmemorarse el Día del Trabajador. El acatamiento en otros sectores fue muy dispar. La UOCRA encontró con movimiento sus principales obras en la ciudad -refinería incluida-, aunque otras de menor escala estuvieron resentidas. Por su parte, las grandes metalúrgicas trabajaron con normalidad. En la previa, una de las claves que definiría el impacto del paro iba a ser el transporte. Pero La Auténtica Defensa registró un funcionamiento regular de los distintos servicios. Algunos recorridos, eso sí, tuvieron menor frecuencia. En tanto, la mayoría de los comercios estuvieron abiertos.

Bancarios llevaron adelante asambleas en las distintas sedes de trabajo.

#Dato VIDEO colectivos funcionando con normalidad. Salvo algunos recorridos de la línea local de #Campana con menor frecuencia (en vez de 15 cada 30 minutos) los Chevallier y el Limeño con recorrido normal. La mayoría de los negocios abiertos. Hoy los kioscos no cargan Sube pic.twitter.com/KT1QKzxAOH — Daniel Trila (@dantrila) 30 de abril de 2019 #Ahora un grupo de manifestantes, con motivo del paro impulsado por varios gremios, impiden la entrada y salida de camiones frente a la Logística Qbox ubicada en Ruta 6 a metros del Complejo Penitenciario de #Campana pic.twitter.com/qZogPrmQC9 — Daniel Trila (@dantrila) 30 de abril de 2019

Cómo se sintió el paro en la ciudad según cada sector

