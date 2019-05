La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 Primera B Nacional:

El plantel de Villa Dálmine despidió su temporada







El martes realizó su último entrenamiento en Mitre y Puccini antes de quedar licenciado hasta el lunes 20 de mayo. El pasado martes, el plantel de Villa Dálmine realizó su último entrenamiento antes de quedar licenciado hasta el 20 de mayo, fecha pautada para el reinicio de los trabajos, ya con vistas a la próxima temporada de la Primera B Nacional. Y la última práctica fue muy distendida: concluyó con un partido del que participaron los integrantes del cuerpo técnico de Walter Nicolás Otta. Así, aunque la espina de no haber podido clasificar al Reducido haya quedado, este plantel despidió una temporada en la que cumplió su principal objetivo: asegurar la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino después de haber comenzado con el peor promedio. Y lo hizo con margen, a tres fechas del final. Ahora, de aquí al lunes 20 comenzarán los tiempos de especulaciones respecto a qué jugadores continuarán en el Violeta y cuáles buscarán nuevos destinos a partir de las ofertas que reciban. REDUCIDO. Los partidos de ida del octogonal por el segundo ascenso a la Superliga ya tienen día y horario confirmados: Independiente Rivadavia vs Nueva Chicago (sábado 16.35), Central Córdoba (SdE) vs Platense (sábado 18.35), Brown (A) vs Sarmiento (domingo 15.00) y Gimnasia de Mendoza vs Almagro (lunes 21.05).

LA FOTO DESPEDIDA DEL PLANTEL VIOLETA DE LA TEMPORADA 2018/19.



Primera B Nacional:

El plantel de Villa Dálmine despidió su temporada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: