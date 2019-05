La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Luna 7 - Energía del Martes 02/05/2019 - Año Lunar 13

Por Alejandra Dip









Alejandra Dip





Luna, purifica estados emocionales. todo lo que el espíritu quiere, lo que es mejor para nosotros. trabaja el perdón trasmuta y limpia, ciclos, estados de ánimo, ritmos, frecuencias. Agua universal Kin 189- Luna 7 guiado por el Dragón. El Dragón lleva a empezar de nuevo, a re gestarse ,a re parirse, a trabajar el perdón. Día para purificar todo el campo emocional, sacar esas broncas que venimos guardando y que por no discutir o por no pelear, las guardamos y quedaron ahí en stand by, y resulta que en cada roce, sale todo eso a la luz, a relucir, a echar en cara. HOY NOS LIMPIAMOS POR DENTRO,sacamos la basura emocional de una vez por todas, y quedamos livianitos. Tan livianitos que podamos conectarnos con el otro desde el perdón. Día donde la ciclotimia se huele, podemos estar llorones, caprichosos y con los estados de ánimo cambiantes. Dar ayuda, guía y consejos. Resonar con un par, con la pareja, desde este lugar es lo que manda la energía de hoy. Esta energía tiene muy potenciado el don del perdón ,así que nos predispone a que podamos elevarnos sobre cualquier situación donde haya emociones nocivas que estén poniéndose en juego, resentimiento, enojo, ira, fastidio, y triunfe el perdón. PERDONO Y SUELTO, no quedo atado siempre a la misma situación que vuelve una y otra vez a mi cabeza y a mis emociones. También podemos estar altamente intuitivos, místicos, adaptables. Abiertos a generar nuevos vínculos. Energía que exige y presiona, nos podemos sentir agotados en esta jornada Percibir muy fácilmente el estado emotivo del otro, ojo con esponjarnos con eso y cargarnos de lo que no nos compete, ni es propio. Trabajar bien los campos energéticos para sanarnos y ayudar a sanar. ¡¡¡BUEN JUEVES PARA TODOS!!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Luna 7 - Energía del Martes 02/05/2019 - Año Lunar 13

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: