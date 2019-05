Efemérides del día de la fecha: 2 de Mayo

DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR

Fue propuesto por la ONG "Bullying sin fronteras", cuyo fundador, Javier Miglino, consideraba que era necesario darle visibilidad a este problema y acompañar a aquellos niños que la padecen para que no se sientan solos. Sería en el año 2013 cuando la UNESCO aprobaría este día que tiene por objetivo recordar y tomar conciencia sobre esta problemática. 2 de cada 10 alumnos sufren acoso escolar, en total unos 246 millones niños y adolescentes en todo el planeta. Ser testigo de una situación de violencia contra un compañero y no interceder te convierte en acosador.

HUNDIMIENTO DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO

La decisión sería tomada por Margaret Thatcher para obstaculizar las negociaciones de paz y evitar que Francia le vendiera misiles Exocet a Perú que, según los ingleses, llegarían a la Argentina y serían usados en contra de sus navíos. La orden sería dada al Ministro de Defensa, John Nott, que, a su vez, le transmitiría al capitán del submarino nuclear Conqueror, Chrishtopher Wreford-Brown que debía torpedear y hundir al Belgrano.

Gran Bretaña había determinado una zona de exclusión alrededor de las Islas Malvinas de 200 millas, el Crucero General Belgrano se encontraba entre las 240 y 250 millas cuando ocurrió su hundimiento, cuando se perpetuó el crimen de guerra.

A las 15.57 la orden sería acatada, dos torpedos M-8 con una carga de explosivos de 365 Kg- Tórpex golpearían al Crucero. El primero, impactó en la sala de máquinas matando a 272 tripulantes mientras que el segundo desprendió 12 metros de la proa causando la inclinación a babor del barco. A las 16.05, se daría la orden de evacuación, una tripulación conmocionada se acercaría a las ´estaciones de abandono´ y comenzaría a arrojar las balsas. La inclinación a babor aumentaba cada vez más hasta llegar a los 10 grados, en un momento se estabilizó y como si fuera una trampa del destino mató a los tripulantes que trataron de salvar a sus compañeros. A las 16.23 se abandonó la nave y finalmente a las 17 se produjo el inminente asesinato del Crucero y 323 argentinos. De los 1093 tripulantes sólo sobrevivieron 770.

"El Crucero General Belgrano hizo honor a su lema: irse a pique antes de arriar el pabellón nacional. La bandera fue lo último que se vio. Luego en la balsa en la que me encontraba, mis conscriptos entonaron el himno nacional, con ellos pasé 36 horas de supervivencia" Diría a pocos días del rescate, el capitán del navío Héctor Bonzo.

QUEEN LANZA "I WANT IT ALL"

Ocurriría en el año 1989, Queen presentaría la primera canción de su duodécimo disco "The Miracle". Fue compuesta por Brian May que se inspiró en una frase que constantemente repetía su esposa, Anita Dobson: "I want it all, I want it now", en español, "lo quiero todo, lo quiero ahora".

Junto a la canción "Hang On In There" volvió a colocar a la banda entre los 10 primeros de las listas británicas, algo que no pasaba desde "A kind of Magic" en 1986. En Estados Unidos llegó al puesto 50 en la lista de Billboard y el 3 en la lista de rock.