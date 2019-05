La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 Pensar la evaluación académica







Carlos Caram se presenta el jueves 9 en la Escuela de Arte para reflexionar acerca de la evaluación en relación con los procesos de enseñanza de aprendizaje. Cuáles son los interrogantes y las tensiones que dinamizan las prácticas pedagócas; los límites los alcances de la evaluación; y las dimensiones que se evalúan en las escuelas de arte y diseño, son los ejes básicos de la charla que ofrecerá el especialista campanense Carlos Caram en su charla abierta que tendrá lugar el próximo jueves 9 a partir de las 18 en la Escuela de Arte Ricardo Carpani, de Arenales y Bertolini. "En los sistemas educativos todo es evaluable: la institución, la currícula, la gestión, la vinculación con la comunidad… la exposición del jueves se centra en la evaluación de los aprendizajes: los elementos de evaluación, las evidencias de aprendizaje, el alcance de la evaluación y los puntos de tensión, así como también las expectativas que genera esa evaluación. En general, podemos decir que la evaluación es coherente con la manera de enseñar y de aprender. Pero hay que tener en cuenta que evaluar implica tomar decisiones. No se trata sólo de poner notas. Eso sería simplificar un proceso mucho más complejo. La evaluación se enmarca en ciertos paradigmas y tanto el docente como los alumnos, y la propia institución deben conocerlos para poder reflexionar y de este modo, no naturalizar las prácticas", reflexiona Caram para La Auténtica Defensa. El arquitecto fue citado en estas páginas días atrás por Nico Arcade, diseñador industrial campanese quien hace un puñado de días emigró a España convocado por un equipo del Moto GP2. "Yo estudiaba en la Media 2. Nada que ver, porque tiene orientación comercial. Pero Carlos tenía unas horas ahí. Dictaba Artística y Cultura. Fue él quien me alentó con el diseño. Incluso, llegó a discutir con mi viejo para que me dejara estudiar lo que yo quería. Se la jugó y no se equivocó". Arquitecto (1989), Profesor Universitario (2005) y Especialista en Educación (2017), cursó la Maestría en Educación en la Universidad de San Andrés. Es profesor de la Universidad de Palermo en las Áreas de Diseño Visual y de Formación e Innovación Pedagógica de la Facultad de Diseño y Comunicación. También tiene experiencia en Gestión de la Educación en niveles secundario y polimodal. Actualmente es el coordinador de Innovación y Calidad Pedagógica de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

“Hay que tener en cuenta que evaluar implica tomar decisiones", señala Caram.



Pensar la evaluación académica

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: