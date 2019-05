La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del CBC consiguió su tercera victoria al hilo y alcanzó el segundo puesto







Las Celestes derrotaron como visitantes a Belgrano Day School y quedaron como únicas escoltas del líder Huracán en la Zona 7 de la Primera E. Por la cuarta fecha de la Zona 7 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Damas del Campana Boat Club venció 1-0 como visitante a Belgrano Day School. De esta manera, las Celestes lograron su tercera victoria en fila, llegaron a los 9 puntos y quedaron como únicas escoltas del líder Huracán, que empató como visitante ante Santa Bárbara "E" y se mantiene en lo más alto con 10 unidades. En Talar de Pacheco, el CBC enfrentó a un rival que estaba invicto con dos victorias y un empate. Fue un partido trabado, en el cual no logró desplegar su mejor nivel: tuvo una gran performance defensiva, pero no contó con una buena conexión entre la línea de volantes y las delanteras. Sin embargo pudo concretar la chance que tuvo a su favor: el gol de la victoria lo anotó la juvenil Martina de la Barrera. El equipo Celeste que salió a la cancha frente a Belgrano Day School fue el siguiente: Romina Guerrero; Josefina Pérez Johanneton, Florencia Núñez, Candela Corrata, y Camila Avendaño; Constanza Santini, Camila Tenembaum y Camila Pérez Johanetton; Delfina Fernández Palazuelo, Sofía González y Bárbara Brezzi. Luego ingresaron: Melina Dabusti, Fátima Tenembaum, Romina Catardi, Martina de la Barrera y Julieta Dabusti. El resto de los resultados de esta cuarta fecha fueron: Hurling ´´C´´ 2-0 Vicentinos ´´B´´, Quilmes ´´E´´ 2-2 CASA de Padua, Los Pinos 2-2 Club Manuel Belgrano ´´B´´, Santa Bárbara ´´E´´ 1-1 Huracán y Comunicaciones 0-3 Luján Rugby Club. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Campana Boat Club, 9 puntos; 3) CASA de Padua, Santa Bárbara "E" y Quilmes "E", 8 puntos; 6) Belgrano Day School, 7 puntos; 7) Luján R.C., 6 puntos; 8) Los Pinos y Manuel Belgrano "B", 4 puntos; 10) Hurling "C", 3 puntos; 11) Vicentinos "B" y Comunicaciones, sin puntos. La próxima fecha se jugará recién el sábado 11 de mayo, cuando el CBC será local ante Comunicaciones. El resto de los encuentros de la quinta jornada serán: Luján R.C. vs. S. Bárbara ´´E´´, Huracán vs. Los Pinos, C.M. Belgrano ´´B´´ vs. Quilmes ´´E´´, CASA de Padua vs. Hurling ´´C´´, y Vicentinos ´´B´´ vs. Belgrano Day School. DIVISIONES MENORES En la jornada frente a Belgrano Day School, las divisiones menores del Campana Boat Club consiguieron los siguientes resultados: -Séptima División: perdió 2-1, con gol de Guillermina Izzi. -Sexta División: ganó 2-1 con tantos de Agustina García y Azul Montero. -Quinta División: cayó 3-2, con doblete de Delfina Fernández Palazuelo. -Intermedia: derrota 2 a 1, con gol de Martina de la Barrera.



MARTINA DE LA BARRERA MARCÓ EL GOL DEL TRIUNFO DEL CBC. TAMBIÉN ANOTÓ EN INTERMEDIA.



Hóckey sobre Césped:

La Primera Damas del CBC consiguió su tercera victoria al hilo y alcanzó el segundo puesto

