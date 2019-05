La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 Rugby:

Fue su tercera caída como local y, en esta oportunidad, ante el equipo que marcha en el último lugar de la Segunda División. Ciudad de Campana sufrió una dolorosa derrota por la quinta fecha de la Segunda División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA): cayó 29-18 como local frente a San Miguel. El Tricolor acumuló así su tercer traspié consecutivo de la temporada en Luis Costa y Chiclana y, en esta oportunidad, no pudo ante un equipo que no había ganado en sus primeras cuatro presentaciones y que marcha último en la tabla de posiciones. El encuentro se definió en los últimos cinco minutos, después de un primer tiempo que terminó igualado 15-15. El juego arrancó 10-0 para la visita, pero el CCC lo dio vuelta 15-10 hasta que llegaron tres amarillas (dos para jugadores locales) y un try de San Miguel que niveló el tanteador en 15. En la segunda parte, el marcador recién volvió a moverse a los 19 minutos, por un penal convertido por Juan Calvi que adelantó 18-15 a Ciudad. Sin embargo, a los 35 y 40 minutos del complemento, San Miguel llegó al ingoal Tricolor y selló el 29-18 final. Los 18 puntos de Ciudad llegaron por intermedio de tries de Nazareno Alaguibe y Cristian Giles Delgui (ambos en la primera parte) y por dos penales y una conversión de Calvi. El equipo conducido por César Gigena, con la colaboración de Mariano Casas y Nicolás Danylyszyn, sufrió varias bajas por lesión y ante San Miguel presentó la siguiente formación: Gabriel Pujol, Didier Galeano, Alan González; Franco Casanova, Lautaro Nelli, Carlos Díaz, Nicolás Zacarías, Nicolás Toledo; Martín Lescano, Juan Calvi; Cristian Giles Delgui, Franco Barco, Nazareno Alaguibe, Facundo Cerda y Enrique Peralta. Luego ingresaron Nicolás Cuevas, Franco Velázquez y Damiá Colella. Esta quinta fecha de la Segunda División de la URBA se completó con los siguientes resultados: Mercedes 12-7 Virreyes, El Retiro 21-13 Varela Junior, Las Cañas 23-13 Club Argentino, Del Sur Rugby 12-27 La Salle y Los Cedros 33-23 Tiro Federal de San Pedro. Fue postergado Atlético Chascomús vs Gimnasia de Ituzaingó. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Los Cedros, 23 puntos; 2) El Retiro, 22 puntos; 3) Las Cañas, 18 puntos; 4) La Salle, 16 puntos; 5) Virreyes, 14 puntos; 6) Tiro Federal de San Pedro y Mercedes, 11 puntos; 8) Gimnasia de Ituzaingó, 10 puntos; 9) Club Argentino, 9 puntos; 10) Del Sur Rugby, 8 puntos; 11) Ciudad de Campana y Atlético Chascomús, 6 puntos; 13) Varela Junior y San Miguel, 5 puntos. La sexta fecha del campeonato de la Segunda División de la URBA se jugará este sábado 4 de mayor y tendrá a Ciudad de Campana visitando a Tiro Federal de San Pedro. Además jugarán: San Miguel vs Del Sur, La Salle vs Las Cañas, Club Argentino vs El Retiro, Varela Junior vs Mercedes, Virreyes vs Gimnasia de Ituzaingó y Los Cedros vs Atlético Chascomús.

