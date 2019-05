La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 Automovilismo:

Fernando Benítez va por la revancha







Después de no haber podido largar la final en su debut en la Clase A del TC Regional, el piloto zarateño se prepara para la tercera fecha del calendario, en la que tendrá a Emiliano Falivene como invitado, el domingo 12 en el Roberto Mouras de La Plata. Fernando Benítez no tuvo la suerte de su lado en su debut en el TC Regional. Problemas con la alimentación del chasis #99 le impidieron ser de la partida al piloto zarateño, que se quedó sin la posibilidad de largar la final. Desde entonces, palpitando la tercera fecha del calendario, que se desarrollará el 11 y 12 de mayo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, su equipo trabaja en el chasis, solucionando los inconvenientes y revisando cada elemento para, ahora sí, poder hacer efectivo el debut en la Clase A. -¿Será como una revancha lo del domingo 12? -Se puede decir que sí, porque en la primera llegamos con todo el entusiasmo, pero en esto a veces no alcanza. Fuimos muy crudos a la carrera, no éramos competitivos para nada. No fuimos casi ni parte de la competencia y quizás yo me equivoqué por el afán de debut. -Y esta fecha es con pilotos invitados, otro lindo desafío. -Sí, claro. Además, al ser una fecha con pilotos invitados, confiamos en la conducción del auto al joven Emiliano Falivene, de exitosa trayectoria en el kart. Llegamos muy justos a la fecha anterior y un problema en el tanque de nafta y en la bomba nos dejaron a pie. Ahora vamos mejor y elegí a un amigo para que me acompañe. -¿Y en qué más se trabaja para esta carrera? -Trabajamos en la revisión de varios elementos y en todo lo que tiene que ver con la alimentación. Trabajamos en los amortiguadores, en la instalación eléctrica y en el encendido para así llegar de la mejor forma posible y minimizar riesgos. Este auto tiene una enorme historia, porque fue uno de los primeros que reformamos con mi papá y hoy cae en mis manos. Y por esas cosas de la vida me confiaron este chasis a mí para cumplir el sueño de correr. -¿Cómo se da lo de Emiliano? -Es un amigo y teníamos ganas de correr juntos. Se dio esta posibilidad y la vamos a aprovechar. Junto a Fernando, durante la nota, está justamente Emiliano, quien explicó su decisión de acompañarlo en esta tercera fecha de la Clase A del TC Regional: "Acepté porque somos amigos y siempre quería correr en la categoría que lo hizo mi viejo Cristian en su momento. Me pareció bárbaro, será un nuevo desafío para mí. Nosotros venimos de una familia fierrera: mi hermano, mi viejo, mi primo Julián, que corrió en karting, hizo Fórmula, pasó por el Top Race y el TC Pista. Todo nos hace sentir muy de este palo y si bien en la actualidad hago karting en dos categorías, esta invitación no me la quiero perder". Y tras las palabras de Emiliano, el cierre de la nota es de Benítez: "Dejame agradecerle a la familia Falivene por confiarme a su hijo Emiliano para subir conmigo y a los sponsors Marotta Solución, Salas Seguros, Ferretería La 56, Taller de chapa y pintura Dana, Barbería Lucho Carmona, Polirubro Güemes, Cerrajería Oscar, Café y bar "Che María", MD Servicios, Umbrella Boutique y en especial a mi familia, por el apoyo incondicional. También a la familia Donamari por su apoyo para que pueda estar corriendo. Y a ustedes por la difusión que le dan a este deporte".

EL CHASIS #99 DE FERNANDO BENÍTEZ QUE SE PREPARA PARA EL MOURAS.



Automovilismo:

Fernando Benítez va por la revancha

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: