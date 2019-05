Mañana arranca el Torneo Oficial de Primera División

La jornada inaugural será en Puerto Nuevo, con dos partidos. Las Palmas y Villanueva abrirán el certamen.

El momento llegó. Después de la gran presentación de la temporada 2019 realizada en el teatro municipal Pedro Barbero y de trabajar en diferentes aspectos para iniciar de la mejor manera posible, el Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol estará comenzando mañana viernes.

La jornada inaugural se realizará en el Club Puerto Nuevo, cuya cancha auxiliar recibirá los primeros dos encuentros de este campeonato que contará con la participación de 22 equipos divididos en dos zonas en la primera fase. Será a partir de las 18 horas, con la presencia de autoridades de la Liga Campanense, la Municipalidad de Campana y también con la presencia del Jefe de la Comisaría Campana, Pablo Pujol.

El partido que abrirá el certamen será entre Las Palmas y Villanueva, que se jugará desde las 18 horas. Posteriormente, desde las 21, se enfrentarán El Junior y Deportivo Río Luján.

La acción continuará el sábado en la cancha de La Josefa, donde se jugarán tres partidos: Juventud Unida vs Mega Juniors (14.00), Leones Azules vs Real San Jacinto (17.00) y Albizola FC vs Atlético Las Campanas (20.00). Ese mismo sábado, desde las 16.00, hará su debut Villa Dálmine, que recibirá a Desamparados FC en su estadio de Mitre y Puccini.

El domingo, en tanto, se jugarán dos encuentros en La Josefa: Malvinas vs Deportivo San Felipe (14.00) y Otamendi FC vs Atlético Las Praderas (17.00). Y otros dos cotejos en Puerto Nuevo (cancha auxiliar): Lechuga FC vs Deportivo San Cayetano (15.00) y Puerto Nuevo vs Barrio Lubo (18.00).