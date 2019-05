La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 DT de Puerto Nuevo:

El entrenador de Puerto Nuevo se refirió al gran momento de su equipo, que atraviesa una racha de tres victorias consecutivas. Luego de la victoria 3-0 sobre Deportivo Paraguayo como local, el aire cambió definitivamente en el barrio Don Francisco. Es que Puerto Nuevo quedó al borde de la clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C y esa alegría se percibía en el Carlos Vallejos después de haber atravesado duros momentos apenas tres fechas atrás. "Estamos felices", reconoció el DT Carlos Pereyra. "Sumamos tres victorias consecutivas y es bueno que esta racha se haya dado en el final del torneo para afianzarnos en zona de clasificación al Reducido", agregó en diálogo con FM Radio City. "El grupo levantó anímicamente y los resultados positivos nos dieron más tranquilidad a todos. Eso nos permite trabajar más tranquilos para poder tomar las decisiones necesarias para seguir por esta senda. Los resultados positivos permiten ver todo más claro y podés pensar y analizar, consolidar lo trabajado, buscando crecer y tratando de incorporar más virtudes al equipo", explicó "Jetín". En cuanto al juego contra Deportivo Paraguayo, el entrenador Auriazul señaló: "Hicimos un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo duro, con mucha altura, que corre y mete y que juega mucho con su centrodelantero (Javier Cermesoni). El juego transcurrió dentro de lo que imaginábamos hasta que lo pudimos abrir y después todo se hizo más tranquilo". El autor del 1-0 fue el histórico Orlando Sosa, para quien Pereyra tuvo palabras de elogio: "Pampa nos terminó solucionando el problema de la posición de centrodelantero. Cuando tomamos la decisión de meterlo a él en la primera rueda, pasó exactamente lo mismo que ahora. Es un jugador que complica mucho a los rivales, que desgasta a los centrales y pelea todo. Es muy importante poder tener a un jugador de sus características en esa posición". Además, resaltó el compromiso del "Pampa" para con el grupo y Puerto Nuevo: "Los más jóvenes lo deben tomar como ejemplo. No tiene problemas con nadie, viene, entrena, acepta las decisiones y trabaja en pos del plantel". La inclusión de Sosa como titular también ha potenciado a Nazareno Gómez, quien ahora juega volcado sobre la derecha, tratando de aprovechar el trabajo sucio que realiza el Pampa: "Nazareno es un jugador que vino con muchas ganas, dejando cuestiones económicas de lado, a tratar de darle mayor visibilidad a su carrera. Le mete mucho sacrificio, es un luchador y ahora está jugando en la misma posición en lo que lo hacía en San Pedro. Y hoy nos está dando mucho sacrifico por ese costado y también goles", consideró el DT Portuario respecto a quien ya lleva 5 tantos desde su llegada a Puerto Nuevo en enero pasado. Finalmente, Pereyra se refirió al sistema táctico que ha empezado a utilizar el equipo de nuestra ciudad desde el encuentro ante Claypole, cuando se inició esta racha de tres victorias al hilo: "Decidimos armar una línea de 5 para tener más presencia en las áreas (Nicolás Colombano y Nahuel Banegas son los carrileros por los costados). Y apostamos a un líbero que sea rápido para cubrir a los dos stoppers (Lautaro Cuenos y Kevin Redondo alternaron como último hombre). Creo que el equipo ha entendido dónde y cuándo presionar y ha sumado conceptos que le permiten estar mejor plantado en el campo de juego".

CARLOS PEREYRA RESALTÓ LA TRANQUILIDAD QUE BRINDAN LOS RESULTADOS POSITIVOS PARA TRABAJAR Y CRECER COMO EQUIPO. EL SÁBADO VISITA A REAL PILAR La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó la programación y los arbitrajes para la 29ª y anteúltima fecha de la Primera D y entonces quedó confirmado que Puerto Nuevo visitará a Real Pilar el sábado desde las 15.30 horas con arbitraje de Gonzalo Pereira. Y mientras se prepara para ese desafío, el Auriazul le prestará hoy mucha atención a lo que suceda hoy entre Yupanqui y Central Ballester (juegan desde las 15.30), dado que si el Trapero no consigue los tres puntos, el conjunto de nuestra ciudad habrá asegurado definitivamente su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. PRIMERA D - FECHA 29 VIERNES - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Argentino (M) / Renzo Donato SÁBADO - 15.30 horas: Centro Español vs Juventud Unida / Edgardo Zamora - 15.30 horas: Real Pilar vs Puerto Nuevo / Gonzalo Pereira DOMINGO - 11.00 horas: Atlas vs Liniers / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Muñiz vs Argentino (R) / Felipe Viola LUNES - 15.30 horas: Central Ballester vs Lugano / Carlos Petrussa - 15.30 horas: Def. de Cambaceres vs Yupanqui / Lucas Brumer LIBRE: Claypole.

