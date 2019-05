La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 Por una alimentación suficiente, completa y adecuada

Por Dra. Virginia Busnelli







El 6 de mayo, con el símbolo de una cinta de color azul claro se realiza la celebración anual del Día Internacional Sin Dietas con la finalidad de llamar la atención y recordar los peligros de las dietas exageradamente prohibitivas que son tendencia actual hacia la búsqueda de esa tirana delgadez que solo pocos logran. La finalidad de ésta celebración es promover la aceptación del cuerpo humano y de la diversidad de sus formas. Desde hace ya muchos años nos están ofreciendo una gran cantidad de dietas. En televisión, en revistas, en el diario del domingo, en libros best sellers; dietas hechas por una vecina o una tía muy conocida, dietas mágicas. Somos "dietantes". Nos han prometido disminuir la grasa corporal en una semana, mejorar la figura, combatir las celulitis, los años, la caída del pelo, aumentar la fuerza, la musculatura, ser más fuertes, más lindos. Es decir, entrar en un prototipo universal en el que todos somos bellos, esbeltos, flacos, musculosos y por sobre todas las cosas iguales. ¿Iguales? ¿Por qué tenemos que ser iguales? ¿Por qué todos tenemos que comer lo mismo, en mismo lugar y momento? ¿Por qué tenemos que llevarnos un tupper a un evento social o masticar un caramelo mientras otros disfrutan del placer de comer? Ya estamos cansados que esto suceda. El Día internacional sin dieta propone cambiar nuestro chip y promover un estilo de vida saludable que dure para siempre, en el cual podamos ir modificando de a poco ciertos hábitos y sostener aquellos que sean saludables: amigarnos con nuestro cuerpo, comer alimentos saludables, sin prohibirnos ni restringirse de aquellas cosas que nos dan placer, no saltearnos comidas, realizando actividad física y compartiendo momentos felices con nuestros seres queridos. Es momento de decirle no a las dietas. Es momento de reaprender a alimentarnos, de volver a la comida casera, de frenar con el delivery a todo momento, de darnos el tiempo necesario para comer tranquilos. Es hora de organizarnos y de empezar a cuidarnos. Como nos enseñó el padre de la alimentación Pedro Escudero: "La alimentación debe ser suficiente, completa, armónica y adecuada". Debe cubrir nuestras exigencias calóricas, ofrecerle al cuerpo todos los principios nutritivos que lo integran guardando una relación de proporciones entre los mismos y se debe adecuar a cada uno de los organismos. Solo se puede cumplir esta última finalidad si la alimentación se adapta a los gustos, hábitos, costumbres, creencias, situación socioeconómica y patrones de vida de cada persona. Aquí algunos tips para llevar una vida saludable sin caer en ninguna dieta. Comenzá con el cambio de hábito, sin necesidad de restricciones ni de prohibiciones. - Realizar las 4 comidas del día. No saltear ninguna e incorporar diversidad de alimentos. - Desayunar. Romper el ayudo nocturno para empezar el día con mucha energía. - Comer variedad de verduras y frutas. Cuantos más colores, más vitaminas y minerales le aportemos al cuerpo, mejor. - Volver a la comida casera. Dejar un ratito de la semana para cocinar y refrigerar o freezar comidas sanas. - Stockear. Ir al supermercado sin hambre y realizar una compra inteligente. Tener en la alacena y en la heladera productos saludables que no nos hagan caer en la tentación. - Tomar agua, que sea tu bebida por excelencia. Disminuir el consumo de bebidas dietéticas y evitar aquellas endulzadas. - Comer con menos sal. Comenzar a preparar tus comidas con variedad de hierbas aromáticas y especias. - Hacer actividad física, moverse, sumar pasos, metros, kilómetros. Pero no te olvides de hacer lo que te guste. Encontrar una actividad que te de satisfacción, eso hará que perdure en el tiempo. Dra. Virginia Busnelli, (MN 110351), médica especialista en nutrición y directora del Centro de endocrinología y nutrición CRENYF.



Imagen ilustrativa, selección del editor.



Por una alimentación suficiente, completa y adecuada

Por Dra. Virginia Busnelli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: