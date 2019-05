La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 02/may/2019 ¿Por qué es importante hacer una pausa?







Siempre de acá para allá. El trabajo, la familia, los planes con amigos, el deporte... ¿Y un tiempo para saborear la vida? ¿Tienes esta necesidad? Uno de los problemas que se plantean permanentemente en la vida de muchas personas es el equilibrio entre la vida laboral, la vida familiar y el tiempo personal. Pero en la mayoría de los casos la raíz del asunto está en la incapacidad para priorizar lo realmente importante, especialmente el cuidado de la propia vida. Y es que cuando algo es realmente importante para nosotros, encontramos tiempo para ello. ¿Cuánto tiempo nos dedicamos? El arte de detenerse La palabra pausa en su origen griego (anapausis) remite a "reposo", "interrupción", "descanso". En la antigüedad se entendía la pausa como un hacer creador, como una interrupción sanadora. Específicamente es interrumpir lo que se está haciendo para hacer algo totalmente diferente. Si bien hay muchos ejercicios que pueden realizarse para descansar psicológica y físicamente, la pausa siempre debe incluir lo opuesto de lo que se hace en el trabajo. Si hemos estado sentados frente a una computadora, la pausa no puede ser un video juego, sino ponerse en movimiento. Si hemos estado hablando mucho, la pausa debe ser el silencio. Si hemos estado leyendo mucho, la pausa no es leer otra cosa, sino hacer algo distinto. Los que trabajan con un gran desgaste físico, su pausa es la quietud. Quienes están trabajando solos, su pausa tal vez requiera el contacto con otros y si es al revés, que se trabaja con mucha gente, la pausa será de un rato de soledad reparadora. En muchos trabajos quienes no respetan las pausas, son quienes aumentan los riesgos de accidentes, además de volverse menos eficientes en su tarea y con más descuidos. Sin lugar a dudas que el contacto con la naturaleza, con sus sonidos y armonía es un excelente remedio para interrumpir nuestra vida saturada de tecnología, por eso a la hora de elegir las pausas largas (vacaciones o un fin de semana), es importante no ir a un lugar similar al que vivimos siempre, porque seguiremos sobre-estimulados. Aprovechar los "tiempos de espera" El arte de detenerse, de saber esperar, se debe aprender. La virtud de la paciencia hoy no parece estar de moda y algunos lo ven como algo negativo. ¿Cuántas veces nos sucede que se nos imponen tiempos de espera que nos vuelven más ansiosos y no sabemos qué hacer en esos minutos? Estas pausas casuales, no planificadas, no buscadas, que nos obligan a detenernos, son una oportunidad para enfocarnos en el presente y aprovechar esos minutos como una ocasión para el propio bienestar. Al esperar en una fila, en un semáforo, esperando un trámite en un Banco, o donde sea, podemos aprovechar ese tiempo para detenernos interiormente, para hacer una respiración más lenta, para meditar o rezar. Aprender a esperar enfocándose en el presente, hace la diferencia en la calidad del tiempo vivido. En las pausas durante el trabajo, por ejemplo para comer, es importante cambiar de lugar para que sea una verdadera pausa. Y si almorzamos con compañeros de trabajo, es importante no hablar de asuntos laborales, para que sea realmente "algo diferente". MEDITATION Recuperar el centro : El vivir corriendo de actividad en actividad suele ser una forma de evitarnos a nosotros mismos, de perder el contacto con nuestro interior y no prestar atención realmente a lo que sucede a mi alrededor y en mí mismo. Ejercitar la atención sobre uno mismo, sobre el propio cuerpo y los pensamientos, sobre los propios sentimientos, nos permite recuperar el camino hacia nuestro interior y nos ayuda a permanecer centrados, más disponibles ante los demás y con una mayor capacidad de escucha.Fuente: Aleteia.



¿Por qué es importante hacer una pausa?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: