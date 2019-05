La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 Campana conmemoró el 37º aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano







Para rendir homenaje a los marinos del crucero y los caídos en combate, funcionarios y excombatientes colocaron una ofrenda floral al pie del avión Pucará, monumento a los Héroes de Malvinas recientemente instalado en el Parque Urbano. Campana conmemoró este jueves el 37º aniversario del hundimiento ARA General Belgrano, al rendirles homenaje a los combatientes caídos en servicio. El intendente interino, Luis Gómez; la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz y el sobreviviente Ricardo Córdova encabezaron el acto junto a ex combatientes del conflicto bélico del Atlántico Sur. Previo al minuto de silencio –a cargo del trompetista José Méndez- las autoridades colocaron una ofrenda floral al pie del avión Pucará, monumento que homenajea a los héroes de Malvinas. "Este homenaje representa un acto de gratitud hacia el comportamiento heroico de la tripulación", enfatizó Gómez, para luego destacar que "con distintas acciones, la gestión del intendente Abella está reafirmando su compromiso por mantener viva la memoria de la causa de Malvinas". En esta línea, se mostró orgulloso del trato que le está dispensando el Municipio a los ex combatientes y héroes de Malvinas, desde el acompañamiento constante, hasta el emplazamiento del avión Pucará para homenajear a aquellos que ofrecieron su vida en defensa de todos los argentinos en el conflicto bélico de 1982. Por su parte, Córdova aseguró que "recordar a los tripulantes fallecidos que se quedaron en Malvinas defendiendo la soberanía argentina en el monumento a los caídos en combate es un gran honor para todos nosotros". Del acto también participaron secretarios y funcionarios municipales, concejales de distintos bloques políticos y fuerzas vivas.



Se colocó una ofrenda floral al pie del avión Pucará.





Luis Gómez, Schvartz y Córdova encabezaron el acto.





Se rindió homenaje a los combatientes caídos en servicio.

