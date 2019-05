La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 Mujer herida tras intentar ser obligada a subirse a un auto en la vía pública







Fue en las inmediaciones del Burguer King. Cámaras del CIMOPU hicieron un rastreo del vehículo sospechoso. Una mujer resultó herida tras lo que podría haber sido un intento de secuestro en las inmediaciones de la rotonda "Mc Burguer". El hecho sucedió en horas de la mañana de ayer. Según trascendió, la víctima esperaba un remís cuando otra mujer la forzó a subir a un auto gris. En el forcejeo, se dio un golpe contra el marco de la puerta. La atacante desistió entonces de su intención y se dio a la fuga. Personal médico del SAME llegó hasta el lugar para atender a la víctima, que presentaba un corte con sangrado en el cuero cabelludo. También fue desplegado al lugar el móvil de zona 7 del Comando Patrulla, quien condujo posteriormente a la mujer hasta la Comisaría para radicar la denuncia. En tanto, cámaras de videovigilancia del CIMOPU emprendieron la búsqueda del auto gris.

La víctima presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo.





Personal médico del SAME y el Comando Patrulla fueron desplegados.

