La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 El HCD declaró en "Estado de Alerta" al barrio Las Praderas







Es en materia social y de seguridad pública hasta el 31 de diciembre. También ingresó un proyecto de R.S.U. Anoche tuvo lugar una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Campana, ya no tan acalorada como la anterior, pero la propuesta del tratamiento sobre tablas de un proyecto de Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos propuesto por Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane) generó un breve pero intenso debate que finalmente fue esteril: al no conseguirse la mayoría especial, el proyecto pasó a comisión. En resumidas cuentas, se trata de un extenso proyecto que Más Campana presentó ayer por la mañana, y el resto de los concejales se abstuvo de debatirlo por falta de tiempo para poder estudiarlo. Como dato adicional, Cazador aclaró que el contrato con el "Predio de Cóncaro" finalizó el año pasado, mientras que Cantlon volvió a citar la teoría conspirativa por la cual el juez federal interviniente que clausuró el lugar, actuó a partir de una denuncia anónima y con "llamativa celeridad". La noche comenzó con la ya tradicional "Banca Abierta", por la cual una vecina que dijo representar las inquietudes los barrios Las Praderas, El Bosque, y Otamendi, además del colegio Austing (sito frente a la entrada de El Bosque) solicitó se pavimenten 4 cuadras, dado que la circulación vehicular es caótica en los cambios de turnos del establecimiento educativo; al tiempo que la concejal Romina Buzzini pidió la palabra para que la solicitud de la vecina pase a la comisión de Obras y Servicios Públicos. Entre el resto de los proyectos, en su mayoría vinculados a temáticas limpieza, reparaciones y mantenimiento urbano, se destacaron el Pedido de Informes sobre el estado edilicio de la Escuela 16 (vinculado al caso de la menor quien recibió una descarga eléctrica en su brazo días atrás); los proyectos de Comunicación del Bloque PJ Unidad Ciudadana que solicitan proceder al retiro de vehículos y/o otros obstáculos en veredas de nuestra Ciudad y aplicar mecanismos de control y sanción correspondientes; y gestionar la incorporación al Programa Súper Sopa para Comedores y Merenderos de la Ciudad; un proyecto de la UV Calixto Dellepiane que propone dotar de un equipo interdisciplinario de prevención de suicidios en los CIC de Lubo, Las Praderas y San Cayetano; y el Proyecto de Ordenanza del H.C.D. declarando el estado de alerta en materia social y de seguridad pública en el Barrio Las Praderas hasta el 31 de diciembre de este año. En ese sentido, Rubén Romano (PJ-UC) señaló que se necesita más presencia del Estado "y no sólo dos patrulleros más (…) salir o llegar de noche a ese barrio se ha transformado en toda una aventura (…) en Las Praderas se empieza a repetir un fenómeno que es conocido en otras ciudades de la Argentina: las bandas expulsan a los buenos vecinos y transforman el barrio en refugios o aguantaderos de delincuentes".

Cazador aclaró que el contrato con Cóncaro para disponer residuos caducó el año pasado.

#Video HCD Campana: Sesión Ordinaria del 2 de Mayo de 2019 https://t.co/0MYBHrBZ73 — La Autentica Defensa (@LADdigital) 3 de mayo de 2019

El HCD declaró en "Estado de Alerta" al barrio Las Praderas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: