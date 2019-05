El atleta campanense volvió a ganar su categoría y fue nuevamente segundo en el overall. A pesar de dos grandes actuaciones consecutivas, desde la organización no confirmaron aun si ganó o no los tickets para viajar al Fitness Brasil Sao Paulo.

El campanense Diego Dorrego compitió en la "Copa Fénix", un evento organizado por la Asociación de Fisicoculturismo y Fitness de la Provincia de Buenos Aires (AFIBA) que se desarrolló en el Centro Deportivo Pedro Echague de Capital Federal.

En esta nueva fecha del calendario AFIBA, el atleta de nuestra ciudad volvió a llevar adelante una gran performance, tal como lo había hecho en el Campeonato Apertura de San Justo el pasado 7 de abril en el cual ganó su categoría y luego fue segundo en el Overall. Sus resultados fueron calcados: fue el mejor en la categoría "Mens Physique talla media" y luego fue segundo entre todos los ganadores (Overall).

"Todos dicen que el resultado no fue justo, pero bueno, mala suerte. Volví a quedarme en las puertas del Overall, lo cual sé que no está nada mal, pero esta vez sí que quería llevarme el primer puesto a toda costa", aseguró el deportista de 31 años.

A pesar de dos victorias consecutivas en su categoría y de dos segundos puestos en los Overall, desde la organización aun no le han confirmado a Dorrego si se hizo o no adjudicatario de los pasajes para viajar a San Pablo (Brasil) a competir en el Fitness Brasil Sao Paulo 2019, evento que se realizará este fin de semana

"Aun no sé cómo es el tema de los pasajes. Soy el único atleta en esa categoría que participó en los dos eventos y llegó al Overall y alcanzó el 2º puesto. No sé cómo se manejarán, estoy esperando que me confirmen. El muchacho que ganó, con quien me hablo regularmente, tampoco sabe nada. En el torneo anterior él fue 3° en su categoría y yo la gané y pasé al overall. Él, por ende, no pudo pasar al overall y por eso no sumó puntos. Después hay sólo un atleta más, un master, que salió tercero en la anterior, que estuvo en los dos overall, pero él quedó detrás mío así que yo debería, en teoría, tener mejor puntaje", manifestó al respecto.

De todas formas, el culturista de nuestra ciudad no se "paraliza" por esta cuestión y ya se está preparando para competir en la Copa de Merlo, el 12 de mayo. Pero no sin dificultades, ya que recientemente quedó desempleado. "Si no tenés la mano de alguien que te pueda ayudar y no tenés empleo es muy complicado. Entonces con lo poco que tengo estoy tratando de hacer todo a pulmón y rebuscármela", aseguró.

El problema es que, aun ganando los pasajes (cosa que aún no tiene confirmado y la competencia comenzará muy pronto), le hacen falta entre 150 y 200 dólares (aproximadamente 8000 pesos) para las inscripciones al torneo, más los siempre onerosos costos de la alimentación de un atleta del culturismo y, lógicamente, el alojamiento.

Sobre estas dificultades, Dorrego expresó: "Todo esto me hace dudar si ir o no. No contaba con quedarme sin trabajo. Así que ahora, veré… si me llegan a dar los pasajes veré cómo puedo hacer. Quizás hablar con la Asociación para ver si puedo ir de una u otra forma".

Por lo pronto, el atleta Hardcore Nutrition se está preparando fuerte para intentar llegar de la mejor forma posible a la Copa que se desarrollará en el club Independiente de Merlo. La competencia reparte 50 mil pesos en premios (10 mil por categoría): "Es plata que uno necesita y le viene bien, así que por ahora apuntaremos ahí".