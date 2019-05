La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 Calendario Maya - Año Luna 13:

Perro 8 - Energía del Viernes 03/05/2019 - Trecena de la Noche

Alejandra Dip





Perro es el guía de los cambios- Representa la energía del corazón, amor incondicional y lealtad, fidelidad. Discierne entre un sentimiento pasajero y uno verdadero. Continuidad que se mantiene en el tiempo. Comprometidos. Valores humanos. Honestidad. Kin 190 - El Perro en el Tono 8, está guiado por la energía del Mago. El Mago saca la verdad a la luz, ya no se puede esconder más la mugre bajo la alfombra, el mago nos ayuda a limar asperezas, y nos aporta la posibilidad de un profundo autoconocimiento, desde allí lo guía al PERRO en este tono que es la realidad. La realidad como la percibimos, es la integración que tanto queremos concretar, son los frutos que empiezan a verse luego de tantas épocas de trabajo. El Perro rige los sentimientos. Hoy recogeremos algún fruto con respecto a los sentimientos verdaderos en los que hemos trabajado tanto!! Aceptación y dejar fluir!! Hay que conectar con el corazón y desde ahí movernos, nada de "hacer lo que corresponda" eso nos dispone mal, ¡y con ganas de morder!! jaaajaa ¡Día en el que vamos a estar felices y contentos haciendo lo que nos marque el corazón! ¡Conexión con los principios inalterables de la conciencia suprema! Basemos nuestras acciones en lo que sintamos internamente. Fidelidad, respeto. RESPETAR Y RESPETARNOS. Hoy gran capacidad de amar, uy que lindo!!! El amor toma el aire y nos deja sin aliento. Trata de disfrutar de todas las decisiones que tomes en este día. Buenísimo para profundizar nuestros vínculos, empezar algo de a 2, siempre con el amor como protagonista Amor incondicional, amor que trasciende fronteras, amor hacia padres, hijos, pareja y el Espíritu Santo, amor a diestra y siniestra, amor al derecho y al revés. No te encasilles, ni pongas rotulo a nada y menos a una relación que hoy comience, déjala fluir. No intentes manipular a nada ni a nadie, ni entregarte a la comodidad y pretender que te atiendan. El corazón nos une en amor con los hilos del alma y con el cuerpo también. Dar un abrazo es dar amor!! Apapachémonos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

