La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 Efemérides del día de la fecha: 3 de Mayo







DÍA INTERNACIONAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA Fue proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1993 siguiendo la recomendación aprobada en la 26ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. A su vez, se eligió esta fecha para conmemorar la adopción de la Declaración de Windhoek, la cual define a la prensa independiente como aquella "sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico ni control sobre los materiales e infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones". En esta jornada se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa, se evalúa la situación de la misma en el mundo, se defiende a los medios de los atentados que se realizan en su contra y se homenajea a los periodistas asesinados por cumplir su deber. Según el Ranking de la Libertad de Prensa en el Mundo 2019 de Reporteros Sin Fronteras Argentina ocupa el puesto 57 por la concentración de medios, multas costosas a medios críticos, debilitamiento de los medios públicos y violencia policíaca contra periodistas.

DÍA DE LA MILANESA Elegido al azar por fanáticos de la milanesa por redes sociales, en este día se comparten recetas, secretos y tips para conseguir la milanesa perfecta. El origen de esta comida se remonta al año 1134, en un menú de Mediolanum, Milán, hay un plato llamado lombolos cum panitio (carne de lomo con pan) Sin embargo, hay quienes consideran que proviene de Austria por las invasiones llevadas a cabo en el siglo XIX en el norte de Italia difundiendo el gusto por el Wiener Schnitzel (filete de Viena). Llegaron a nuestro país de la mano de los inmigrantes convirtiéndose en una de las comidas clásicas de las mesas argentinas. SE ENVÍA EL PRIMER CORREO SPAM "Te invitamos a venir a ver el 2020 y a descubrir la familia DECSYSTEM-20 en las dos presentaciones de producto que daremos en California". Así comenzaba el correo que Gary Thuerk, gerente de marketing en la empresa Informática DEC, enviaría en 1978 a 393 usuarios de la red ARPANET. La respuesta negativa no tardó en llegar y el gerente fue regañado. "Spam" era una marca de carne de cerdo enlatada que se nombró repetidamente en un sketch de los Monty Python. En él una camarera grita el menú, el cual contiene en todos los platos esta carne, molesta una clienta grita: "¡No me gusta el Spam!" De allí proviene la palabra que se refiere a los correos no deseados que molestan a los usuarios.

Efemérides del día de la fecha: 3 de Mayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: