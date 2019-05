La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 Adhesión de Infancia Robada y AViGAU al Día Internacional de la Lucha contra el Bullying











En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, la ONG Infancia Robada y la Universidad Nacional de Luján, a través del proyecto de extensión AViGAU unen esfuerzos en pos de generar conciencia acerca de la problemática del acoso escolar. La iniciativa originada en Buenos Aires, fue propuesta por la ONG Bullying sin Fronteras ante la UNESCO. En ese marco se aprobó el 2 de mayo de 2013 el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying. Es una jornada que se recuerda en más de 40 países, y tiene por objetivo principal generar conciencia sobre la problemática que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en el mundo, causando aproximadamente 200 muertes al año. El bullying o acoso es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre pares de forma reiterada. Es un flagelo que afecta a escolares en todo el mundo y una de las problemáticas que ocasiona graves daños en las victimas. Los niños, niñas y adolescentes que sufren de esta forma de maltrato disminuyen su rendimiento académico. A largo plazo la persona puede padecer problemas emocionales y de comportamiento como depresión, ansiedad, soledad y baja autoestima que a veces puede llevar al suicidio. El acoso escolar comienza cada vez a edades más tempranas y con mayor frecuencia. La realidad es preocupante y requiere de una mayor cantidad de medidas y acciones por parte de gobiernos, docentes y familias. "No es sólo un problema que afecta a la víctima. La violencia es un problema social que se encuentra instalado en la sociedad y se reproduce en todas las instituciones insertas en ella como lo es la escuela, la familia. Resulta imprescindible que la sociedad tome conciencia acerca del problema del acoso escolar. Por lo tanto, tenemos que visibilizarlo, no ser indiferentes y abordarlo. El trabajo se tiene que realizar no solo con quien es acosado, sino también con todo el grupo y no podemos olvidarnos de quien acosa. El agresor también es o ha sido, muy probablemente, víctima de algún tipo de violencia y necesita ayuda." UNESCO en un informe realizado en 2018, con datos de 190 países, aseguró que 1 de cada 3 estudiantes entre 13 y 15 años sufrió acoso escolar. De acuerdo a un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Argentina lideró el ranking de acoso escolar en la región: 4 de cada 10 estudiantes secundarios admitió haberlo padecido. "Desde Infancia Robada Campana, venimos trabajando con escuelas, familias y diversas instituciones que se encuentran preocupadas con esta problemática. Requieren de nuestra ayuda cuando ven que sus hijos o alumnos sufren acoso, pidiendo sugerencias y hasta solicitando charlas para que los jóvenes no se agredan, ni se insulten como sabemos que lo hacen fuera y dentro de la escuela." Actualmente existen protocolos de intervención en el sistema educativo para todas las situaciones de violencia. La Guía de orientación para la intervención ante situaciones conflictivas en el escenario escolar es la normativa que regula cómo debe actuar el adulto responsable desde dentro de una institución y detalla las acciones a seguir. A su vez, el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján, a través del proyecto de extensión AViGAU que es dirigido por la Lic. Liliana Carrasco y el Lic. Matías Martínez Reina, se instaló fuertemente en la comunidad para abordar la problemática de la violencia de género de manera integral, y se suma a la tarea de sensibilización iniciada por Infancia Robada. "Las estadísticas señalan que las niñas y quienes presentan una identidad de género no heteronormativa son quienes en gran mayoría reciben acoso por parte de sus pares. En ese sentido, nos encontramos no sólo frente a una situación de acoso escolar, sino que en simultáneo se manifiesta la violencia de género. No sólo debemos intervenir cuando el problema está instalado sino que consideramos imprescindible el trabajo desde la prevención".



Adhesión de Infancia Robada y AViGAU al Día Internacional de la Lucha contra el Bullying

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: