El empate de Yupanqui ante Central Ballester de ayer le garantizó el boleto para jugar el octogonal final. Ahora, el Auriazul buscará tratar de terminar entre los mejores cinco del campeonato. La 28ª fecha del campeonato de la Primera D terminó siendo redonda para Puerto Nuevo: el domingo le ganó 3-0 a Deportivo Paraguayo y ayer jueves, en el último encuentro de la programación, el empate 1-1 entre Yupanqui y Central Ballester le garantizó su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. El Portuario (6º con 39 puntos) había quedado muy cerca tras vencer al elenco Guaraní, pero todavía necesitaba un empujoncito más. Y eso fue la igualdad de ayer ante Yupanqui (10º con 34), que como todavía no quedó libre, ya no puede alcanzar al equipo de nuestra ciudad. En cambio, sí podría igualarlo Centro Español (11º con 33), pero como el Gallego dividirá puntos en la 29ª fecha con Juventud Unida (8º con 34), uno de estos dos conjuntos no podría alcanzar al Auriazul, que así aseguró su boleto para disputar el octogonal por el ascenso. Ahora, ya clasificado, el plantel que conduce Carlos Pereyra podrá jugar con mayor tranquilidad y tratar de apuntar lo más alto posible. En ese aspecto, tiene una buena oportunidad para adueñarse del quinto puesto. Por el momento, Claypole (39) lo supera por diferencia de gol (+1 contra -2), pero el Tambero quedará libre en la 29ª y anteúltima fecha que comenzará a jugarse hoy. El partido que abrirá dicha jornada no tiene mucho en juego: desde las 15.30 horas, Deportivo Paraguayo (ya sin chances de acceder al Reducido) recibirá en cancha de Liniers al campeón Argentino de Merlo. En cambio, mañana sábado, los duelos tendrán mucho más atractivo: Puerto Nuevo visitará a Real Pilar (3º con 42) con la posibilidad de alcanzarlo en el tercer puesto, mientras que Centro Español y Juventud Unida disputarán un partido clave en la lucha por los últimos tres lugares en el octogonal por el segundo ascenso. Luego, el domingo, habrá otros dos encuentros muy importantes en ese sentido: Atlas vs Liniers y Muñiz vs Argentino de Rosario. Mientras que el lunes, Yupanqui se jugará su última bala en Ensenada frente a Defensores de Cambaceres, mientras que Central Ballester y Lugano completarán esta 29ª y anteúltima fecha.

PUERTO NUEVO GANÓ SUS ÚLTIMOS TRES PARTIDOS Y LLEGÓ AL OCTOGONAL (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA). UN EQUIPO DE RACHAS Esta temporada, el Auriazul ha tenido dos series de tres triunfos en cuatro partidos y otras dos de tres victorias consecutivas. Pero, a su vez, ha padecido dos rachas de tres caídas en fila y una de cuatro derrotas seguidas. Así, es el conjunto con menos empates en el fútbol argentino. La actual temporada de Puerto Nuevo es curiosa en cuanto al desarrollo de los resultados: un vistazo a la sucesión de sus marcadores muestra que es un equipo de rachas, tanto buenas como malas. Las primeras cinco fechas estuvo invicto, con tres victorias y dos empates. Pero luego cayó en una seguidilla de tres derrotas en fila. Así, sus siguientes tres triunfos se dieron también de manera consecutiva, entre las fechas 11 y 13. Sin embargo, otra vez, pasó de la buena a la mala en un abrir y cerrar de ojos: sufrió derrotas seguidas en las jornadas 14, 15 y 16. Tras esa serie negativa, entre las fechas 17 y 20 logró otros tres triunfos y parecía volver a la pelea en lo más alto de la tabla. Pero no, porque, otra vez, a una racha buena le siguió una mala: a partir de la 21ª jornada sufrió cuatro derrotas consecutivas y terminó, incluso, fuera de zona de clasificación al Reducido. La recuperación llegó en la 26ª fecha: le ganó 2-1 a Claypole y luego 2-0 a Centro Español y 3-0 a Deportivo Paraguayo el último domingo para hilvanar una nueva serie de tres victorias. En este contexto no sorprende que Puerto Nuevo lleve 17 encuentros sin empatar. En el campeonato apenas acumula 3 igualdades y la última ocurrió el pasado 3 de noviembre de 2018, cuando terminó 0-0 frente a Juventud Unida como local. Así, es el equipo que menos empates ha acumulado en la actual temporada del fútbol argentino (le sigue Olimpo de Bahía Blanca, que igualó 4 juegos en la Primera B Nacional). En el balance general de esta campaña, el Auriazul ha cosechado 12 victorias, 3 empates y 11 derrotas, lo que le permitió sumar 39 de los 78 puntos posibles (50% de efectividad).

