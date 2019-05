La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 Primera B Nacional:

El mediocampista ya tiene todo acordado para sumarse a Agropecuario. Aunque todavía falta mucho para la próxima temporada de la Primera B Nacional, algunos movimientos ya empiezan a tomar forma. Por ejemplo, ayer trascendió que Emanuel Molina dejará Villa Dálmine para incorporarse a Agropecuario de Carlos Casares. La salida del "Mago" no sorprende en Mitre y Puccini, dado que puertas adentro de la institución Violeta ya sabían del interés y de una importante oferta por parte del elenco Sojero que dirige Felipe De la Riva, el entrenador que habilitó su llegada al equipo de nuestra ciudad. Molina, de 32 años y una extensa trayectoria con pasos por Deportivo Merlo, Atlético Tucumán y varios clubes del fútbol colombiano, disputó 26 encuentros en Villa Dálmine (3 por Copa Argentina y 23 por el campeonato de la Primera B Nacional) y anotó un solo gol (frente a Gimnasia de Jujuy, en el empate 4-4). A lo largo de la temporada, tuvo buenos rendimientos y se transformó en una pieza clave del andamiaje Violeta, aunque en la parte final de la temporada su nivel mermó.

EMANUEL MOLINA DISPUTÓ 25 PARTIDOS CON LA CAMISETA VIOLETA Y ANOTÓ UN GOL: EL TRANSITORIO 4-3 ANTE GIMNASIA (J).



