Desde las 21.30 horas visita a Central Buenos Aires de Zárate por la quinta fecha. No juega desde su victoria en el clásico. Luego del gran triunfo conseguido en el clásico frente a Ciudad de Campana, el Campana Boat Club no volvió a ver acción por el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Esa sequía se cortará esta noche, cuando el Celeste visite a Central Buenos Aires desde las 21.30 horas por la quinta fecha del Nivel A. Hasta el momento, el equipo dirigido por Gustavo Godoy suma una victoria (ante el CCC) y una derrota (en el debut frente a Independiente). Luego, sus encuentros ante Atlético Pilar y Presidente Derqui fueron postergados por los compromisos de ambas instituciones en el Torneo Federal (ex Liga B). Así, el CBC ha tenido tres semanas para trabajar en un equipo que se reconstruyó para este Torneo Oficial 2019 de la ABZC y que agregó como principales refuerzos a los perimetrales Marcos Jelavich y Guido Cadelli. La cuarta fecha se cerró el pasado miércoles, con la victoria de Central Buenos Aires sobre Defensores Unidos por 90 a 75. Federico Mora (18), Valentín Rivero (17) e Ivo Cajide (17) fueron los goleadores del elenco Azul, que esta noche recibirá al CBC. Anteriormente, también por esta cuarta fecha, Ciudad de Campana venció 87-74 como local a Honor y Patria de Capilla del Señor; Atlético Pilar le ganó 86-81 como visitante a Independiente de Zárate; y Sportivo Pilar superó 79-61 como visitante a Sportivo Escobar. Con esos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (3-1), 7 puntos; 2) Sportivo Pilar (3-0), 6 puntos; 3) Independiente y Central Buenos Aires (2-2), 6 puntos; 5) Defensores Unidos (1-2) y Honor y Patria (0-4), 4 puntos; 7) Boat Club, Atlético Pilar y Sportivo Escobar (1-1), 3 puntos; 10) Presidente Derqui (0-0), sin puntos. La quinta jornada, además de Central Buenos Aires vs Boat Club, también tendrá los siguientes partidos: Honor y Patria vs Sportivo Escobar, Sportivo Pilar vs Defensores Unidos y Presidente Derqui vs Independiente (Z). Mientras que el juego Atlético Pilar vs Ciudad de Campana fue postergado porque el Rancho sigue con su participación en el Torneo Federal. NIVEL B La segunda división del Torneo Oficial 2019 de la ABZC ya disputó su quinta fecha, que dejó los siguientes resultados: Sportivo Pilar "B" 76-72 Peñarol de Pilar, Tempestad de San Antonio de Areco 97-35 Universidad de Luján, Atlético Baradero 75-68 Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz e Ingeniero Raver de Los Cardales 83-71 Náutico San Pedro. Resta jugarse: Náutico Zárate vs Independiente de Escobar. Mientras que libre quedó Unión de Del Viso. Las posiciones hasta el momento son: 1) Peñarol de Pilar (4-1), 9 puntos; 2) Ingeniero Raver (4-0), 8 puntos; 3) Náutico San Pedro y Sportivo Pilar "B" (3-2), 8 puntos; 5) Atlético Baradero (3-1), 7 puntos; 6) Deportivo Arenal (2-3), 7 puntos; 7) Unión (2-2), 6 puntos; 8) Náutico Zárate (2-1), 5 puntos; 9) Tempestad (1-3), 5 puntos; 10) UNLu (0-5), 5 puntos; 11) Independiente de Escobar (0-4), 4 puntos.

GUSTAVO MARAFIOTTI LE DA PRESENCIA EN LA ZONA PINTADA AL CBC.



