La ABZC, Campeona Provincial Sub 15

La Selección contó con Santiago Pacheco, jugador del CCC. La Selección Sub 15 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se coronó campeona provincial al imponerse en el campeonato disputado en La Plata. El combinado regional, dirigido por Juan Negro, contó con la participación de Santiago Pacheco, jugador del Club Ciudad de Campana que culminó este Provincial con un total de 29 puntos en los cuatro partidos que disputó (7,25 de promedio). La Selección de la ABZC se quedó con el título tras ganar cuatro encuentros (64-59 a Bahía Blanca, 73-52 a La Plata, 93-49 a Esteban Echeverría y 65-62 a Junín) y perder solamente uno (54-52 con Mar del Plata). Con ese balance quedó igualado con Junín y Mar del Plata en el primer puesto, pero en el desempate olímpico entre los tres contó con la mejor diferencia de gol y por eso terminó festejando.



