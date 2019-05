La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 Hóckey sobre Césped:

Nueva derrota de la Primera Caballeros del Boat Club







Los Celestes perdieron 7 a 0 ante E.F.I. Lobos y sumaron su cuarta caída en cuatro presentaciones. Por la cuarta fecha de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación de Hockey de Buenos Aires (AHBA), el Campana Boat Club perdió 7-0 como visitante ante Escuela de Fútbol Infantil de Lobos. Los goles del elenco de Lobos, que quedó en la 4ª posición con 7 puntos, los anotaron Edgardo González (2), Juan Pablo Mundini (2), Emiliano Molteni, Ignacio Corbalán y Tomás Diez. Por su parte, el CBC continúa sin puntos, sin goles a favor y con 31 en contra, en el 11º y último puesto de la tabla. El plantel Celeste con el que contó el entrenador Martín Vila en este partido fue el siguiente: Daniel Contreras, Franco Ceol, Emiliano Dittieri, Diego Errecalde, Felipe Fernández Hulten, Federico Gelosi, Alcides Godoy, Facundo López, Raul Luis, Alejo Maggi (capitán), Mauro Martínez, Mariano Mercuri, Milton Orellana, Ignacio Poggi, Omar Rodríguez, José Sánchez, Vicente Starc y Julián Torres Quevedo. Los restantes resultados de la cuarta fecha de la Primera B2 fueron: San Fernando ´´B´´ 4-3 Sociedad Alemana de Lomas de Zamora; Luján RC 2-3 Buenos Aires Christian School; Racing Club 1-6 Santa Bárbara ´´B´´; Ducilo ´´B´´ 2-5 M.D.Q. Mar del Plata. Quedó libre Sociedad Italiana de Tiro Al Blanco (S.I.T.A.S.). Disputadas cuatro jornadas, las posiciones son: 1) San Fernando "B", 12 puntos; 2) Santa Bárbara "B" y BACS, 9 puntos; 4) EFI Lobos, 7 puntos; 5) MDQ Mar del Plata, SITAS y SAGLZ, 6 puntos; 8) Ducilo "B", 3 puntos; 9) Luján RC, 1 punto; 10) Racing Club y Boat Club, sin puntos. En la próxima fecha, quinta de la primera rueda, el Campana Boat Club quedará libre y se jugarán los siguientes encuentros: SITAS vs Ducilo "B", MDQ Mar del Plata vs Racing Club, Santa Bárbara "B" vs Luján RC, BACS vs San Fernando "B" y SAGLZ vs EFI Lobos. DIVISIONES MENORES En esta jornada en la que visitó Lobos, el Campana Boat Club también presentó equipos en Intermedia (derrota 4-0) y en Sexta División (también caída por 4-0).

EL CBC NO PUDO CONVERTIR GOLES NI SUMAR PUNTOS EN ESTAS PRIMERAS CUATRO FECHAS.



