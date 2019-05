La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/may/2019 ¿Qué es la psicopedagogía y por qué es importante?







La psicopedagogía es aquella disciplina que se ocupa de abordar los comportamientos de las personas y los fenómenos psíquicos en el marco educativo. Su misión es lograr mejoras tanto en los métodos didácticos como en los pedagógicos que intervienen en el proceso educativo. Por ello es que la psicopedagogía hace foco en la persona que estudia, pero también en su entorno, dado que considera a éste fundamental, tanto en el éxito como en el fracaso del proceso. El objetivo primordial de esta especialidad es el satisfactorio desenvolvimiento de la persona en el ámbito educacional al que asiste. La labor de la psicopedagogía está estrechamente vinculada con otras especialidades de la psicología, tal es el caso de la psicología del aprendizaje y la psicología evolutiva, entre otras, y además es un campo que dispone de una importante influencia en temas y cuestiones como ser: la educación especial, diseño curricular, política educativa, terapias educativas, entre otras. El profesional que se dedica a la psicopedagogía se conoce como psicopedagogo/a y tendrá entre sus manos la difícil y compleja tarea de guiar, y animar a los alumnos en el proceso de aprendizaje, pero también de identificar problemas, diagnosticarlos y pergeñar un plan para superarlos y que de este modo el alumno pueda cumplir satisfactoriamente con el objetivo educativo. Áreas evaluadas en un diagnóstico psicopedagógico: Área Socio afectiva: entorno familiar, escolar y dimensión personal. Área Cognitiva: atención/concentración, memoria, lenguaje, pensamiento, psicomotricidad y percepción. Área Lectura y Escritura: calidad, velocidad, errores de la lectura y escritura, comprensión lectora, entre otras. Área Cálculo: comprensión lenguaje matemático, manejo de operatorias (oral y escrito), resolución de problemas, entre otras. El proceso de aprendizaje estandarizado tiende a generar algunas dificultades, ya que existen diferentes estilos de aprendizaje, en el que predomina un sentido en específico, lo que influirá en la forma de aprender de cada individuo: visual, auditivo, kinestésico, entre otros, por lo que no todos evolucionan al mismo ritmo ni de la misma manera. Esto toma particular importancia en aquellos niños que presentan algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Una de las tareas del psicopedagogo es realizar un buen diagnóstico que considere diversas áreas con la finalidad de descubrir las causas de las dificultades de aprendizaje de los sujetos. Este diagnóstico se realiza aplicando pruebas al menor que tienen como objetivo recoger información sobre sus fortalezas, debilidades o habilidades a potenciar en distintos ámbitos. Mientras más información se obtenga durante el diagnóstico, se puede confeccionar un informe más completo, por ello no dejan de ser importantes las entrevistas a diferentes actores involucrados en el aprendizaje de los niños como lo son los padres y profesores. El diagnóstico psicopedagógico adquiere gran importancia al ser una guía para, a partir de sus resultados, planificar el tratamiento de las dificultades, apoyándose en las fortalezas, ya que la psicopedagogía se ocupa de potenciar, estimular y/o desarrollar las habilidades involucradas en el proceso aprendizaje y que se encuentren más descendidas en cada persona evaluada. Bajo rendimiento sostenido o irregular, dificultades en lectoescritura y en la incorporación de hábitos de estudio, son algunos indicadores que pueden dar cuenta de que existe una dificultad de aprendizaje y que es necesario realizar una evaluación Psicopedagógica, con el objetivo de diagnosticar aquellas necesidades o dificultades a trabajar posteriormente. Fuente: Cetep Salud Mental Integral



