Efectivos del Comando de Patrulla asistieron a una embarazada en su domicilio de la calle Necochea al 800. El bebé se llama Benicio y fue internado en Neonatología del Hospital San José. Fue pasadas las 17 de ayer cuando se recibió el alerta al 911 por una mujer descompensada. Tamaña fue la sorpresa cuando llegaron al domicilio las oficiales Milagros Condori y María Peñaranda, quienes se encontraron con que Gisela Quirós (28) ya estaba en trabajo de parto. Rápidamente pidieron apoyo, al tiempo que llamaron al SAME. Llegó el segundo móvil del Comando Patrulla al lugar, con Victoria Lencina y Alejandro Jara, quien hace un año había asistido a un reentrenamiento en Primeros Auxilios de dos jornadas en Malvinas Argentinas. "Cuando llegamos con Victoria –relató Jara a La Auténtica Defensa- me encontré con que la mamá ya había roto bolsa. Y lo primero que hice es empezarle a hablar para que se tranquilizara y decirle que estaba todo bajo control. Así fue que empezó a pujar". Paralelamente, llegó el personal del SAME, pero sólo eran camilleros y no tenían conocimientos de parto. El bebé es sietemesino y chiquito: apenas 2 kilos. "Les pedí a los camilleros una tijera, y yo ya tenía alcohol etílico conmigo. Corté el cordón, lo até, y con un acolchado envolví al bebé para abrigarlo. Con Victoria lo llevamos directamente al Hospital, mientras el personal del SAME se había quedado con la madre para trasladarla también". Según nos explicó Jara, él es padre y con toda la situación ya controlada, lo único en que pensó fue en preservar la salud del bebé. "Fue un momento increíble, y creo que ninguno de nosotros cuatro nos vamos a olvidar nunca más de lo que nos pasó hoy (por ayer) a tarde. Nosotros somos servidores públicos, y creo que asistir a una madre para que pueda dar a luz es una de las cosas más hermosas que nos puede regalar esta profesión… me pasaron muchas cosas por la cabeza durante el parto. Pero no me quedé en shock, algo que en ese momento era lo primordial, y por suerte salió todo bien". De la emergencia y la zozobra, el domicilio de la calle Necochea al 800 pasó a ser una fiesta. Besos, abrazos, aplausos y lágrimas de alegría. La abuela del bebé le dijo a Jara: "Vos lo trajiste al mundo: ponéle el nombre". "No sé por qué, pero automáticamente me vino Benicio. Y le quedó Benicio, nomás…", dijo el policía con el pecho inflado y una sonrisa de oreja a oreja.



La madre asistida junto a los efectivos policiales Milagros Condori, María Peñaranda, Alejandro Jara y Victoria Lencina. Benicio fue internado en Neonatología y está bien.

