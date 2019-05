La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/may/2019 Luis Novaresio: "Debemos reemplazar la esperanza por el concepto de expectativas"







Invitado por Tenaris, el periodista abrió el ciclo "Líderes de Opinión". Habló del escenario político actual y del proceso eleccionario. Y también reflexionó sobre la actividad periodística: "Nos hemos vuelto banales, superficiales y ególatras". "Los argentinos deben dejar de aferrarse a la esperanza para pasar a confiar en las expectativas que genera tal o cual proyecto político: solo así el país podrá volver a ambicionar un destino mejor al actual". Luis Novaresio compartió este diagnóstico en el cierre de su presentación en Campana, invitado por Tenaris para la apertura del ciclo "Líderes de Opinión", una serie de charlas de referentes del periodismo nacional con el objetivo de analizar la realidad argentina y este intrincado año electoral. Pero no solo de política habló Novaresio. El periodista y abogado rosarino también se refirió a la actualidad de los medios de comunicación y el papel que juegan los periodistas en la transmisión de información, profesión de la que hizo una fuerte crítica y hasta a la que le atribuyó gran responsabilidad en la creación de consignas divisorias como "la grieta". "La grieta ha hecho una cuestión personal en todos nosotros", afirmó el también conductor de TV y radio, quien indicó que, si bien el periodismo no es objetivo, posee "la obligación de la rigurosidad para no contaminar de opinión un dato". "(Los periodistas nos hemos convertido en) banales, superficiales y ególatras, nos consideramos más importantes de lo que venimos a contar", cuestionó. Novaresio habló frente a un Auditorio de Tenaris repleto de empleados de la compañía, referentes de otras empresas de la región, estudiantes de secundario y vecinos de la comunidad. Acababa de terminar una recorrida por las instalaciones industriales de TenarisSiderca de la mano de su presidente, Javier Martínez Álvarez, de la que se fue "muy impactado" por el nivel de sus procesos. "Pensaba en esto cuando recorría la planta. Yo no tengo esperanzas en que los investigadores de Tenaris que trabajan en un nuevo recubrimiento de tubos para evitar adherencias lo van a conseguir. Si ellos no supieran hacerlo, a la empresa no le sirve para cambiar las cosas. De la misma manera tenemos que pensar en el país: creo que estamos embriagados de esperanza", sostuvo Novaresio. Y continuó: "Propongo que reemplacemos la esperanza por el concepto de expectativa, que es la chance de concreción de un hecho frente a una evidencia comprobable. Yo estoy seguro de que los investigadores de Tenaris van a conseguir lo que se proponen porque hay un recorrido de la empresa fenomenal, porque estamos frente a personas que se han formado, porque tienen un gran equipo de trabajo y porque ya han demostrado que estos tubos, sea en Vaca Muerta o en Arabia Saudita, funcionan". Novaresio, por el contrario, no puso demasiadas expectativas en el proceso electoral que se avecina. Señaló que, si la opción es Macri o el kichnerismo, los argentinos deberán elegir por "dos modelos que ya han fracasado", aunque avisó que no está claro si el presidente o Cristina serán candidatos. "Vamos a atravesar un proceso electoral que tiene una sola certeza, que es la incertidumbre", consideró. "A esa incertidumbre, se suma una suerte de incoherencia: las elecciones internas no deberían ser determinantes de las que vamos a tener en octubre. En nuestro país, hemos transformado las internas en la primera vuelta, la primera vuelta en la segunda, y la última en el repechaje para elegir, lamentablemente, entre lo que menos nos disgusta", añadió el periodista. Posteriormente, en rueda de prensa con los medios locales, Novaresio dijo que esté será "un año muy difícil" en el que el periodismo tendrá un rol importante. "Contar lo que está pasando en fundamental", remarcó. CONTINUARÁ El ciclo "Líderes de Opinión" continuará con nuevos referentes del periodismo argentino invitados, confirmó el presidente de Tenaris Cono Sur, Javier Martínez Álvarez. "Ha sido un lujo tener a Luis con nosotros para compartirnos su mirada y experiencia. Creo que este ciclo le permitirá a Campana insertarse bien fuerte en la realidad de todo el país", afirmó el ejecutivo.

