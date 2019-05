La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/may/2019 Primera D:

PRIMERA D - FECHA 29 AYER: Deportivo Paraguayo 1-4 Argentino de Merlo SÁBADO - 15.30 horas: Centro Español vs Juventud Unida / Edgardo Zamora - 15.30 horas: Real Pilar vs Puerto Nuevo / Gonzalo Pereira DOMINGO - 11.00 horas: Atlas vs Liniers / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Muñiz vs Argentino (R) / Felipe Viola LUNES - 15.30 horas: Central Ballester vs Lugano / Carlos Petrussa - 15.30 horas: Def. de Cambaceres vs Yupanqui / Lucas Brumer LIBRE: Claypole. El partido se juega esta tarde, desde las 15.30 horas, en el estadio Carlos Barraza. En caso de sumar, el Portuario superará a Claypole, que queda libre, y se ubicará en el quinto puesto. El DT Carlos Pereyra mantiene una duda en la formación titular. El empate del jueves entre Yupanqui y Central Ballester le dejó a Puerto Nuevo una grata confirmación: su clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C después de 15 años de su última vez (en 2004 llegó a semifinales). Y con ese envión, el Auriazul irá ahora por más en estas dos últimas fechas del campeonato de la Primera D, sabiendo que tiene la posibilidad de terminar entre los mejores cinco y, así, garantizarse la ventaja de localía en al menos la primera fase del octogonal. El primero de sus dos últimos compromisos los dará esta tarde, cuando visite a Real Pilar en un partido correspondiente a esta 29ª fecha que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Barraza con arbitraje de Gonzalo Pereira. Y en su búsqueda por un mejor lugar en la tabla, el Portuario tendrá una gran oportunidad en esta jornada: en caso de sumar hoy se adueñará del quinto puesto, dado que Claypole (que actualmente lo supera por diferencia de gol) quedará libre en esta jornada. Y en caso de ganar, el Auriazul (39 puntos) igualará la línea de su rival (Real Pilar tiene 42), aunque el balance de goles no lo favorece (el Monarca tiene +10 hasta el momento, mientras Puerto Nuevo cuenta con -2). En cuanto a lo táctico, el entrenador Carlos Pereyra mantendrá el sistema (3-4-3) que utilizó en los últimos tres triunfos consecutivos del equipo. Aunque en el once inicial podría haber una modificación. Es que Lautaro Cuenos cumplió su sanción por acumulación de amarillas y en caso de regresar a la formación titular permitiría que Kevin Redondo retorne al "doble 5" junto a Oscar Peñalba. En cambio, si "Jetín" mantiene a Redondo como líbero, la duda en el mediocampo estaría entre la continuidad de Eliseo Aguirre junto a Peñalba en el centro del campo o la posibilidad de que ingrese Marcelo "Coco" González para aprovechar un terreno de juego amplio y en buenas condiciones como el que ofrece el estadio Carlos Barraza de Pilar. En consecuencia, la formación Portuaria para esta tarde sería con Leandro Bonet; Santiago Correa, Cuenos o Redondo, Joaquín Montiel; Nicolás Colombano, Oscar Peñalba, Redondo, Aguirre o González, Nahuel Banegas; Nazareno Gómez, Mauricio Ruiz y Orlando Sosa. Por su parte, Real Pilar llega a este encuentro en una racha de cuatro juegos sin victorias (dos empates y dos derrotas). Esta seguidilla de resultados favoreció la temprana coronación de Argentino de Merlo y retrasó al Monarca, que cedió el segundo puesto a manos de Liniers.

EL JUVENIL NICOLÁS COLOMBANO SE AFIANZÓ COMO CARRILERO POR DERECHA EN EL NUEVO ESQUEMA DE PUERTO NUEVO. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 4: En tres partidos se dieron los siguientes resultados: un triunfo de Puerto Nuevo como local (en cancha de Villa Dálmine), una victoria de Real Pilar como visitante (en cancha de Puerto Nuevo) y un empate en el estadio Carlos Barraza de Pilar. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El martes 4 de diciembre de 2018, por la 14ª fecha, Real Pilar se impuso 2-0 en el Carlos Vallejos con goles de Wilson Chimeli y Diego Crego. Arbitraje de Matías Lacaza, quién expulsó a Eliseo Aguirre en el elenco Portuario. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ÚNICO ENCUENTRO VISITANTE El lunes 16 de abril de 2018, por la 27ª fecha del campeonato 2017/28 de la Primera D, Puerto Nuevo y Real Pilar igualaron 2 a 2 en el estadio Carlos Barraza. La sínteis de dicho encuentro fue la siguiente: REAL PILAR (2): Joaquín Rodríguez; Facundo Klass, Javier Páez, Axel Bordón, Hernán Campana; Miguel Almada, Maximiliano Becerra, Damián Achucarro, Rodrigo Santillán; Javier Martínez y Dylan Glaby. DT: Rodolfo De Paoli. SUPLENTES: Franco Castroggiovani, Gonzalo Pulido, Ivo Villarreal, Kevin González, Daniel Pastrana, Alejo Binaghi y Sebastián Iturralde. PUERTO NUEVO (2): Esteban Montesano; Raúl Colombo, Kevin Redondo, Joaquín Montiel; Tadeo MacIntyre, Paulo Boumerá, Eliseo Aguirre, Franco Colliard; Pablo Sosa, Tomás Fumeau; y Orlando Sosa. DT: Hugo Medina y Carlos Pereyra. SUPLENTES: Brian Hernández, Antoni Rodríguez, Rodrigo Alconada, Gustavo Roldán, Cristian Torres, Facundo Ferulano y Nicolás Rodríguez. GOLES: PT 26m Javier Martínez (RP). ST 18m Tadeo MacIntyre (PN), 37m Damián Achucarro (RP) y 46m Orlando Sosa (PN). CAMBIOS: ST González x Santillán (RP); 12m Villarreal x Klass (RP); 16m Torres x Aguirre (PN); 24m Ferulano x Fumeau (PN); 36m Alconada x P. Sosa (PN); y 40m Pulido x Becerra (RP). AMONESTADOS: Santillán y Bordón (RP); Montiel, Colombo y Pablo Sosa (PN) EXPULSADOS: ST 8m Boumerá (PN), por doble amonestación. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira. ESTADIO: Real Pilar.

