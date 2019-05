La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/may/2019 Liga Campanense:

EL PRESIDENTE DE LA LIGA, MATÍAS SILVA, JUNTO AL COORDINADOR DEL FÚTBOL FEMENINO, EDUARDO MARTÍN GÓMEZ, AYER EN LA JORNADA INAUGURAL DEL TORNEO OFICIAL 2019 DE PRIMERA DIVISIÓN. La jornada de apertura se realizó ayer en Puerto Nuevo. "Queremos instalar a la Liga en toda la ciudad y mostrar el trabajo de los 22 clubes que la integran este año", señaló el Presidente de la Liga Campanense, Matías Silva. Ayer por la tarde, en la previa al partido que disputaron Las Palmas y Villanueva en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo, se realizó el acto inaugural del Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense de Fútbol. Se trata de un campeonato que llega con renovadas expectativas y que contará con la participación de 22 equipos, entre los que se destacan los regresos de Villa Dálmine y Puerto Nuevo. En la primera fase jugarán divididos en dos zonas de once equipos. Los tres mejores de cada una se clasificarán a un hexagonal final para luchar por los boletos al Torneo Regional Federal Amateur (2) y a la Copa Federación. "Que el torneo funcione excede hoy a la Liga Campanense, porque necesitamos de la colaboración de la Municipalidad de Campana, de la Policía de Buenos Aires, del A.Pre.Vi.De y de empresas como JUSA y Avila. Por eso, en este puntapié inicial queremos agradecerles a todos ellos y esperamos poder seguir contando con su aporte para el desarrollo de la Liga", remarcó Matías Silva, Presidente de la Liga, en diálogo con La Auténtica Defensa. "Las expectativas es que la Liga siga creciendo. Sabemos que habrá errores y cuestiones a mejorar, pero queremos tener un campeonato que tenga mayor difusión y que llegue al público de Campana. Queremos instalar a la Liga en la ciudad y mostrar el trabajo de los clubes que la integran", explicó. Y en esa misma línea, Silva agregó: "Con el correr del torneo esperamos que el Torneo Oficial gane el espacio que se merece en la ciudad. Queremos que se lo conozca, que la gente vaya a la cancha y así también avanzar en la posibilidad de que las empresas de Campana se vuelquen a apoyar a los clubes de la Liga. Ojalá que la participación de Villa Dálmine y Puerto Nuevo ayuden en ese sentido. De hecho, el sábado (por hoy) Desamparados va a tener la oportunidad histórica de jugar en el estadio de Dálmine y creo que eso debe servir de motivación para todos". El inicio de este Torneo Oficial 2019 estaba pautado inicialmente para el 13 de abril, pero cuestiones relacionadas a la habilitación de las canchas (dado que los partidos de Primera División tendrán ahora custodia policial) llevó a demorar el arranque del campeonato. "Había mucho para hacer, sobre todo en las canchas. Se hicieron muchas reuniones con la Municipalidad, la Policía, el A.Pre.Vi.De y los clubes para lograr que se pueda iniciar el torneo. Aprovechamos también el arranque de las categorías promocionales y del torneo femenino para probar las nuevas planillas, dado que se cambió el formato de las mismas. También para tratar de ser más rígidos en el cumplimiento de los horarios de la programación", detalló Silva al respecto. En el final de su diálogo con LAD, el actual Presidente de la Liga Campanense de Fútbol dejó un mensaje para todos los clubes: "Queremos que los participantes de la liga entiendan que pueden ser clubes ordenados con aspiraciones de competir en torneos superiores y tener estructura propia. Queremos que tengan un espacio físico que afiance el sentido de pertenencia que generan, porque un club no es solamente un equipo que participa de un torneo y puede salir campeón. Y también esperamos que los clubes trabajen en conjunto, que haya mayor articulación y organización para elevar el nivel de la Liga y recuperar a muchos valores de nuestra ciudad que hoy están en otras ligas".



VILLANUEVA, EL PRIMER TRIUNFO Ayer, en el partido que abrió la primera fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol, Villanueva (foto arriba) derrotó 2-1 a Las Palmas en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo y se transformó así en el primer equipo que suma de a tres en este certamen. Posteriormente, al cierre de esta edición, se enfrentaban El Junior y Deportivo Río Luján, también en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo donde ayer se inauguró el campeonato. La acción continuará hoy sábado en la cancha de La Josefa, donde se jugarán tres partidos: Juventud Unida vs Mega Juniors (14.00), Leones Azules vs Real San Jacinto (17.00) y Albizola FC vs Atlético Las Campanas (20.00). En tanto, también hoy, pero desde las 16.00, hará su debut Villa Dálmine, que recibirá a Desamparados FC en su estadio de Mitre y Puccini. Mañana domingo se jugarán dos encuentros en La Josefa: Malvinas vs Deportivo San Felipe (14.00) y Otamendi FC vs Atlético Las Praderas (17.00). Y otros dos cotejos en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo: Lechuga FC vs Deportivo San Cayetano (15.00) y Puerto Nuevo vs Barrio Lubo (18.00).

EL SALUDO ENTRE VILLANUEVA Y LAS PALMAS, AYER, EN EL PARTIDO INAUGURAL DEL TORNEO OFICIAL 2019.

#Dato #LigaCampanense Comenzó el Torneo Oficial 2019 de Primera División, con victoria de Villanueva por 2-1 ante Las Palmas. El partido se disputó en la cancha auxiliar de Puerto Nuevo. pic.twitter.com/Eb2BR50MoQ — Daniel Trila (@dantrila) 4 de mayo de 2019

