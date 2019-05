La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/may/2019 Kioscos saludables: el miércoles se realizará una nueva charla informativa







Se dictará a las 10 en el Centro Educativo Municipal y será obligatoria para los responsables de los kioscos que funcionan en las escuelas de la ciudad que no asistieron al primer encuentro, informaron desde el Municipio. La Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio llevará adelante una nueva reunión informativa en el marco de la puesta en marcha del programa "Kioscos saludables". La misma se dictará el miércoles 8 a las 10 en el Centro Educativo Municipal (Castelli 562) y será obligatoria para los kiosqueros de los establecimientos educativos de la ciudad que no asistieron al primer encuentro. Esta iniciativa parte de una Ordenanza Municipal que determina la obligatoriedad de ofrecer productos y viandas sanas en los kioscos y buffets escolares dado que un 30% de la población escolar presentan sobrepeso. No es necesario confirmar asistencia previamente, pero quienes tengan dudas, inquietudes o requieran mayor información pueden comunicarse con dicha secretaría municipal, 407201.

Semanas atrás, se realizó la primera capacitación.



Kioscos saludables: el miércoles se realizará una nueva charla informativa

